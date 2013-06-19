اهدای 17 هزار جلد کتاب توسط دکتر کریمیان به کتابخانه های آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، وی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه این اقدام خیرخواهانه گفت: این کتابخانه با 17 هزار جلد کتاب متنوع و نفیس به 15 زبان دنیا به کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی اهدا شد.

وی ادامه داد: این مجموعه دارای کتاب هایی به 15 زبان از جمله فارسی، عربی، انگلیسی، ارمنی، سریانی، عبری، آلمانی، فرانسه، تاجیکی و غیره است.

کریمیان اظهارداشت: از نظر تنوع موضوعی نیز از تمام عنوان ها و موضوع ها از جمله حوزه های ادبیات، فلسفه، تاریخ و جغرافیا، ایرانشناسی و غیره در این کتابخانه اهدایی، کتاب می توان یافت.

وی افزود: سه هزار جلد از کتاب های موجود در این کتابخانه کتاب هایی نفیس هستند که قدمت برخی از آنها به دویست سال گذشته بر می گردد.

کریمیان ادامه داد: به خاطر اینکه توان نگهداری و حفاظت این مجموعه از عهده ام خارج بود و هیچ مرجعی در ایران توان خریداری این مجموعه نفیس را نداشت تصمیم به اهدای این کتابخانه به کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی گرفتم.

نادر کریمیان متولد سال 1343 در سردشت است.

وی دارای دکترای تاریخ و دکترای زبان و ادبیات فارسی بوده و تاکنون 50 جلد کتاب به چاپ رسانده است.

وی عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و رییس مرکز مطالعات مشترک زبان و ادبیات فارسی و ناظر و رییس پروژه میراث مشترک ایران در خارج از کشور بوده که تاکنون چهار بار در کشور برای وی مراسم بزرگداشت برگزار و از خدمات وی تجلیل شده است.