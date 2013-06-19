جشن و پایکوبی مردم کرمان/ حضور گسترده کرمانیها در معابر عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، صعود مجدد تیم ملی فوتبال به جام جهانی موجب شد بار دیگر مردم کرمان این واقعه ورزشی را به جشن بنشینند و با حضور گسترده در سطح شهر تا پاسی از نیمه شب مراسم شادی و سرور بر پا کنند.
شدت تراکم جمعیت بار دیگر در خیابانهای منتهی به میدان آزادی و کوثر به حدی زیاد بود که موجب ترافیک سنگین شد در این میان نیروی انتظامی با اتخاذ طرح ترافیکی مسیرهای ویژه ای را برای عبور و مرور خودروها در نظر گرفت.
حضور مردم در جشن صعود به جام جهانی آنچنان زیاد بود که اختلال شدید در رفت و آمد مردم در سطح شهر ایجاد کرد.
آتش بازی، ایجاد کاروانهای موتوری و خودرویی شادی، به برافراشتن پرچم ایران در سطح شهر و دادن شعارهایی در حمایت از تیم ملی و سرمربی این تیم از جمله مواردی بود که شب گذشته به چشم می خورد.
هر چند برگزاری چنین جشنهایی در مراسمهای ملی که نمونه آن هفته گذشته و با انتخاب حسن روحانی منتخب مردم در انتخابات ریاست جمهوری روی داد و به زودی در نیمه شعبان نیز اجرا می شود موجب افزایش روحیه عمومی جامعه می شود اما بی نظمی و ایجاد اختلال ترافیکی شدید برای بسیاری از مردم نیز دردسرهایی را به همراه دارد بطوریکه بسیاری از خودروها در مسیر راههای مسدود شده در شهر کرمان ساعتها در ترافیک ماندند.
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