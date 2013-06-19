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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۳

در پی راهیابی تیم فوتبال به جام جهانی/

جشن و پایکوبی مردم کرمان/ حضور گسترده کرمانیها در معابر عمومی

جشن و پایکوبی مردم کرمان/ حضور گسترده کرمانیها در معابر عمومی

کرمان - خبرگزاری مهر: پس از صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی مردم کرمان با حضور گسترده در معابر عمومی به جشن و پایکوبی و آتش بازی پرداختند این درحالی است که تجمع بالای جمعیت موجب اخلال در رفت و آمد در سطح شهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صعود مجدد تیم ملی فوتبال به جام جهانی موجب شد بار دیگر مردم کرمان این واقعه ورزشی را به جشن بنشینند و با حضور گسترده در سطح شهر تا پاسی از نیمه شب مراسم شادی و سرور بر پا کنند.

شدت تراکم جمعیت بار دیگر در خیابانهای منتهی به میدان آزادی و کوثر به حدی زیاد بود که موجب ترافیک سنگین شد در این میان نیروی انتظامی با اتخاذ طرح ترافیکی مسیرهای ویژه ای را برای عبور و مرور خودروها در نظر گرفت.

حضور مردم در جشن صعود به جام جهانی آنچنان زیاد بود که اختلال شدید در رفت و آمد مردم  در سطح شهر ایجاد کرد.

آتش بازی، ایجاد کاروانهای موتوری و خودرویی شادی، به برافراشتن پرچم ایران در سطح شهر و دادن شعارهایی در حمایت از تیم ملی و سرمربی این تیم از جمله مواردی بود که شب گذشته به چشم می خورد.

هر چند برگزاری چنین جشنهایی در مراسمهای ملی که نمونه آن هفته گذشته و با انتخاب حسن روحانی منتخب مردم در انتخابات ریاست جمهوری روی داد و به زودی در نیمه شعبان نیز اجرا می شود موجب افزایش روحیه عمومی جامعه می شود اما بی نظمی و ایجاد اختلال ترافیکی شدید برای بسیاری از مردم نیز دردسرهایی را به همراه دارد بطوریکه بسیاری از خودروها در مسیر راههای مسدود شده در شهر کرمان ساعتها در ترافیک ماندند.
 

کد مطلب 2080005

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