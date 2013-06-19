انتخابات 24 خرداد ماه در بهترین شرایط امنیتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح چهارشنبه در جمع نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در پیرانشهر در محل تیپ164 این شهرستان با قدردانی از تلاش نیروهای انتظامی و نظامی در برقرار نظم و امنیت انتخابات اظهارداشت: به خاطر هوشیاری و وظیفه شناسی نیروهای نظامی و انتظامی در تامین امنیت و آرامش در منطقه قدردانی از آنها ضروری است.

وی با بیان اینکه ملت ایران با خلق حماسه سیاسی چشم همه جهانیان را به ثبت ارزشهای نظام و انقلاب اسلامی خیره کرد گفت: همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب حماسه سیاسی را به جهانیان وعده داده بودند مردم ایران اسلامی با آگاهی، بصیرت و شعور بالای خود حماسه سیاسی را خلق کردند.

جلال زاده در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا انقلاب اسلامی و دفاع مقدس عنوان کرد: نیروهای نظامی و انتظامی کشورمان با نثار خون خود در برابر تجاوز دشمنان ایستادند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک میهنمان به دست دشمنان بیافتد.

وی با اشاره به اقتدار و توانمندی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز آمادگی نظامی، اخلاق و معنویت در میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موج می زند و یکی از شاخصه های اصلی این نیروها که آنان را در مقایسه با نیروهای نظامی دیگر کشورها متمایز می کند همین معنویت و اخلاق است.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود خدمت در نظام اسلامی در لباس نیروهای مسلح را از بالاترین عبادتها دانست و اظهارداشت: دفاع از حریم ولایت و پاسداری از خون شهدا و دفاع از کیان اسلامی یکی از مهمترین کارهاست که توسط شما نیروهای مسلح انجام می گیرد.

وی، تشکیل نیروهای متدین و انقلابی در قالب نیروهای مسلح را یکی از مهمترین رخدادهای و دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: امروز نیروهای نظامی و انتظامی دل در گرو ایمان الهی دارند و زیر پرچم قرآن برای خدمتگزاری به ملت سر از پا نمی شناسند.

جلال زاده پیرانشهر را منطقه مرزی با مردمی دلاور و استوار نامید و گفت: مردم این سرزمین قبل از آغاز دفاع مقدس و در دوران دفاع مقدس در مقابل دشمنان انقلاب ایستادند و با تقدیم عزیزان خود در راه دفاع از مرز های ایران اسلامی سر از پا نمی شناسند.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: خاک پاک این منطقه شاهد شهادت و ایثار رزمندگانی است که در دفاع از آرمان های انقلاب، اسلام و امام راحل جنگیدند و جان خود را فدا کردند و خوشا به حال شما عزیزان که ادامه دهنده این راه مقدس هستید.

در پایان این مراسم نیروهای حاضر در میدان با اجرای سان و رژه اقتدار و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.

استاندار آذربایجان غربی در نودمین سفر شهرستانی به پیرانشهر سفر کرده است، حضور در صبحگاه مشترک تیپ 164 پیرانشهر، بازدید از مساکن مهر و سد سیلوه، دیدار با خانواده های معظم شهدا و افتتاح سیلو 30 هزار تنی از جمله برنامه های مقام عالی استان در سفر به شهرستان پیرانشهر است.

همچنین استاندار آذربایجان غربی با حضور در مرز تمرچین در جلسه ساماندهی این مرز شرکت می کند.