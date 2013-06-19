حسین زبیدات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در مدت یاد شده 10 شرکت در دفاتر مذکور به ثبت رسیده‌اند.

وی به روز رسانی خدمات به مردم را اصلی‌ترین رسالت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عنوان و تصریح کرد: در چند سال اخیر تحولات چشمگيری در اين سازمان رخ داده است، به نحوی که با تبديل شدن بسياری از امور سنتی به روش‌های مدرن و الكتريكی، مطالعه و مراجعه به قوانين لازمه كار در اداره ثبت اسناد و املاك حاصل شده است.

زبیدات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور سند کاداستری در شادگان از ثبت املاک، تحدید حدود و در آخر صدور سند کاداستری به‌عنوان تنها راه حل جلوگیری از تجاوز و تعارض به املاک دیگران نام برد و اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۵۰۰ سند مالكيت كاداستر در این شهرستان صادر شده است.





