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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

از ابتدای امسال/

230 فقره سند در دفاتر اسناد رسمی شادگان تنظیم شد‌ه‌است

230 فقره سند در دفاتر اسناد رسمی شادگان تنظیم شد‌ه‌است

شادگان – خبرگزاری مهر: سرپرست ثبت اسناد و املاك شادگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون کار تنظیم 230 فقره سند در دفاتر اسناد رسمی این شهرستان به انجام رسیده است.

حسین زبیدات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در مدت یاد شده 10 شرکت در دفاتر مذکور به ثبت رسیده‌اند.

وی به روز رسانی خدمات به مردم را اصلی‌ترین رسالت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عنوان و تصریح کرد: در چند سال اخیر تحولات چشمگيری در اين سازمان رخ داده است، به نحوی که با تبديل شدن بسياری از امور سنتی به روش‌های مدرن و الكتريكی، مطالعه و مراجعه به قوانين لازمه كار در اداره ثبت اسناد و املاك حاصل شده است.

زبیدات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور سند کاداستری در شادگان از ثبت املاک، تحدید حدود و در آخر صدور سند کاداستری به‌عنوان تنها راه حل جلوگیری از تجاوز و تعارض به املاک دیگران نام برد و اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۵۰۰ سند مالكيت كاداستر در این شهرستان صادر شده است.


 

کد مطلب 2080012

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