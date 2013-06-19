جمهوری افلاطون منتشر شد/ تغییر متن به زبان امروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری افلاطون از مهمترین آثار افلاطون است که این فیلسوف در آن جامعه آرمانی خود را طراحی کرده است.

جمهوری افلاطون یکی از آثار شناخته شده در تاریخ فلسفه به شمار می رود و مورد بحث و گفتگوی فراوان نزد فلاسفه مختلف بوده است.

پرسش این است که در حال حاضر چگونه باید با این متن مواجه شد آن هم در زمانی که 2500 سال از خلق این اثر گذشته است.

آلن بودیو در این اثر سعی کرده تا قرائتی جدید از این اثر و با توجه به ذائقه امروزی ارائه دهد. قرائت آلن بودیو سعی دارد جهانشمولی خود را به دست آورد.

او به جای آنکه سعی کند این اثر را مورد نقادی قرار دهد به ترجمه دوباره این اثر از اصل یونانی رو آورده است.

در این ترجمه او سعی کرده تا تغییراتی را نیز ایجاد کند و این متن را متناسب با نیاز امروز سازد.

این کتاب از سوی انتشارات وایلی منتشر شده است.