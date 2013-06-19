ملاک انتخاب افراد در دولت جدید شایسته سالاری باشد/ مسئولیت امانت است

حجت السلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فرد منتخب ریاست جمهوری باید بداند که یک امانت بر دوش وی نهاده شده است، ابراز داشت: این نکته که باید به مسئولیت‌ها به عنوان امانت نگاه کرد باید به یک گفتمان تبدیل شود که تاکنون در جمهوری اسلامی این اتفاق رخ نداده و نگاه‌ها به مسئولیت‌ها به عنوان یک امتیاز است.



وی در ادامه بیان کرد: فرد منتخب باید از ابتدا در انتخاب وزار و اعضای کابینه معیارهای شرعی و عقلانی را در نظر بگیرد و در این بین هیچ معیاری معتبر تر از شایسته سالاری وجود ندارد.



استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: باید این بینش وجود داشته باشد که بر اساس معیار شایسته سالاری حتی افرادی که در حال حاضر مشغول به کار هستند اگر توانایی انجام کار را دارند بتوانند در دولت فرد منتخب نیز به کار خود ادامه دهند.

تاکید بر همراهی و همکاری با رئیس جمهور

وی به رقبای فرد منتخب نیز توصیه کرد: رقبا نیز باید با فرد منتخب رفتار حکیمانه داشته باشند و آمادگی خود را برای همکاری اعلام داشته و طرفداران خود را نیز توصیه کنند که فرد منتخب رئیس جمهور همه است و نباید در مقابل وی موضع گیری شود.

