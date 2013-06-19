اعتبار 11 پروژه عمرانی بقاع متبرکه خراسان رضوي از محل بودجه دولتی تامین می شود

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام محمد احمدزاده اظهار کرد: اعتبار پروژه های عمرانی بقاع متبرکه از محل نذورات، کمک های خیرین و 40 درصد در آمد بقعه متبرکه و اعتبارات دولتی تامین می شود.

معاون بهره وري اقتصادي موقوفات اداره كل اوقاف و امور خريه خراسان رضوي با بیان این که تنها به 11 بقعه متبرکه در استان اعتبارات دولتی تعلق گرفته است، بيان کرد: این اعتبارات بخشی از هزینه ها را دربر می گیرد و تکمیل پروژه ها به درآمدهای بقعه متبرکه و کمک های خیرین نیازمند است.

احمد زاده در خصوص معرفی بقاع متبرکه ای که اعتبار پروژه های آن دولتی است گفت: اجرای محوطه سازی پیرامون بقعه متبرکه امامزاده محروق نیشابور، تکمیل اجرای محوطه سازی صحن قدسی، کمپینگ و پارکینگ امامزاده یحیی(ع) باغشن، اجرای گچبری ختاتی و اسلیمی سقف و دیواره های آستان مقدس خواجه اباصلت که به هر کدام از این پروژه ها یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار تعلق گرفته است.

وي افزود: پروژه تکمیل ساختمان بقعه و رواق امامزاده سید محمد(ع) کاشمر با یک میلیارد ریال، کاشی کاری سنتی نمای خارجی خواجه اباصلت با دو میلیارد ریال و احداث مجموعه اقامتی امامزاده علی اصغر(ع) ریوند داورزن با دو میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار در مناقصات به پیمانکاران واگذار شده است.

معاون بهره وري اقتصادي موقوفات اداره كل اوقاف و امور خريه خراسان رضوي گفت: این شش پروژه از ابتدای امسال آغاز و تا پایان سال مالی امسال( 31 تیرماه) به پایان خواهد رسید.

احمدزاده با بیان این که برای پروژه هایی که اعتبار دولتی آن زیر 670 میلیون ریال است مناقصه برگزار نمی شود، افزود: اعتبار پنج پروژه دیگر زیر 670 میلیون ریال است و تکمیل ساختمان تجاری بقعه متبرکه امامزادگان خسروجرد سبزوار، تکمیل ساختمان سرویس بهداشتی بقعه متبرکه امامزاده سید حبیب(ع) حاجی آباد نیشابور، تکمیل زائرسرای امامزاده سید محمدعابد(ع) کاخک و تکمیل توسعه شبستان امامزاده سید طاهر(ع) حسینی بردسکن هر کدام اعتبار 650 میلیون ریال تعلق گرفته است.

وی تصريح كرد: جهت تکمیل سرویس بهداشتی مجتمع بین راهی میقات الرضا امامزاده جلیل(ع) آلماجق650 میلیون ریال اعتبار دولتی در نظر گرفته شده که تا تمامی این پروژه ها تا پایان تیرماه به اتمام خواهند رسید.