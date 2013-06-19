محمد مهدی مقدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجمین مدرسه تخصصی حقوق در قم افزود: این مدرسه توسط کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم و با مشارکت مرجع ملی حقوق کودک و یونیسف ایران و همکاری کمسیون حقوق بشر اسلامی در قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری این مدرسه اظهار داشت: این مدرسه 18 تا 21 شهریورماه 92 برگزار می‌شود.

مدیر کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم ادامه داد: پنجمین مدرسه تخصصی حقوق با عنوان "حمایت از کودکان در معرض خطر در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی" در محل کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم برگزار خواهد شد.

مقدادی به محورهای آموزشی مدرسه اشاره کرد و بیان داشت: اصول بنیادین حمایت از کودکان در اسلام و حقوق بین الملل، خشونت علیه کودکان در خانه، مراکز آموزشی و محیط کار، کودکان فراموش شده: مفهوم، اسناد و نهادها و راهکار های جلوگیری و مقابله با خشونت علیه کودکان از جمله محورهای این مدرسه است.

وی حمایت از کودکان در برابر آزار و خشونت در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی

کار کودک از منظر اسلام و مقررات داخلی و بین المللی و حمایت از کودکان در برابر بهره کشی اقتصادی در اسلام و مقررات داخلی و بین المللی را از دیگر محورهای پنجمین مدرسه تخصصی حقوق برشمرد.

وی برگزاری نشست های علمی را از برنامه های جانبی این مدرسه ذکر کرد و گفت: پنجمین مدرسه تخصصی حقوق با برگزاری هفت نشست علمی با روش آموزشی - کلینیکی برگزار می شود.مقدادی اضافه کرد: در این نشست ها به هفت موضوع برگزیده از حقوق کودک پرداخته می‌شود.

وی اشتغال به تحصیل در رشته حقوق یا رشته های مرتبط را از شرایط حداقلی برای شرکت در این مدرسه اعلام کرد و عنوان داشت: حضور فعال در تمامی نشست ها و برنامه ها برای شرکت کنندگان الزامی است.

مدیر کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم با اظهار اینکه یکم مردادماه آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در مدرسه تخصصی حقوق است ادامه داد: این مهلت قابل تمدید نیست.

مقدادی یادآور شد: علاقمندان به شرکت در مدرسه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۹۰۳۵۵۲ - ۰۲۵ تماس بگیرند.



