تیم قزوین قهرمان لیگ جوانان والیبال استان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقهار ناصحی در این باره اظهارداشت: همچنین تیم والیبال جوانان آبیک و البرز به ترتیب در مقام های دوم و سوم جای گرفتند.

وی افزود: اعضای تیم والیبال قزوین متشکل از آقایان الیاس محمدخانی، پیمان نوروز پور، محمدرضا مهران فر، حسین نانکلی، علیرضا فریدونی، مهران نجفی، مصطفی خلیلی و سیاوش نداف ها به مربی گری آقای حسن شاه سوند بودند.

اعزام تيم واليبال جوانان بانوان قزوين به مسابقات قهرماني كشور

رئیس هیئت والیبال استان قزوین همچنین از اعزام تيم واليبال جوانان بانوان قزوين به مسابقات قهرماني كشور خبر داد.



وی افزود: تيم واليبال جوانان بانوان قزوين متشكل از خانمها پرنيان كشاورز، زهرا حميدي، اله احدي، رعنا رضا زاده، زهره عبداللهي، زهرا فلاحتي، نيلوفر خدادادي، عاطفه لشكري، فائزه قاسمي، غزل مرادي، هانيه غلامپور، نيره نايب لو با مربگيري زهرا صالحي و سرپرستي زهرا احمدي به مسابقات جوانان بانوان قهرماني كشور كه از 28 خرداد در تبريز برگزار مي شود اعزام شدند.