باریکترین تلفن هوشمند رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلفن هوشمند جدید هواوی با عنوان اسند P6 ضخامت 6.18 ملیمتری دارد و قرار است در ماه جاری میلادی در بازارهای چین و ماه ژوئیه اروپای غربی به فروش برسد.

این تلفن هوشمند 19 درصد باریکتر از آی فن 5 و گلکسی S4 به عنوان جدیدترین تلفنهای همراه بازار است.

شرکت فناوریهای هواوی که روی تلفنهای هوشمند، تبلتها و رایانش ابری خود حساب باز کرده امیدوار است بتواند در فروش پنج سال آینده خود شاهد رشد 10 درصدی باشد.

از آنجا که فروش تجهیزات شبکه این شرکت در آمریکا به واسطه ترسهای دولت آمریکا نسبت به نقش تجیهزات چینی در کمک به سازمانهای جاسوس ممنوع شده است، هواوی تمرکز خود را روی تولید تلفنهای هوشمند و تبلتها گذاشته است.

تلفن هوشمند هواوی با نام اسند P6 با وزن 120 گرم دربرگیرنده یک پردازنده چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز، صفحه نمایش اچ دی با اندازه 4.7 اینچی، دوربین 5 مگاپیکسلی جلو و دوربین 8 مگاپیکسلی در پشت عرضه شده است.

ضخامت آی فن 5 و گلکسی S4 به عنوان جدیدترین تلفنهای هوشمند و محبوب بازار هرکدام به 7.62 میلیمتر می رسد.

در سه ماهه نخست سال جاری میلادی سهم هواوی از بازار فروش تلفنهای هوشمند 4.3 درصد بود. درحال حاضر سامسونگ با داشتن سهم 31.7 درصدی و اپل با سهم 17.3 درصدی در صدر جدول فروش قرار گرفته اند.