پایان مرمت تمامی 150 مسجد آذربایجان شرقی تا سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی صبح چهارشنبه در آیین رونمایی از پایان مرمت مسجد قزوینی تبریز اظهار داشت: در طول سال های گذشته مرمت تمامی مساجد و امام زاده های استان آغاز شده که پیش بینی می شود این روند تا سال 93 ادامه داشته باشد، هرچند نباید نقش دولت نهم و دهم را در احیا و ترمیم این اماکن نادیده گرفت.

وی ادامه داد: ترمیم بازار بزرگ تبریز یکی از بزرگترین پروژه های این اداره بوده است که در طول چندین ماه اکثر قسمت های این بازار ترمیم شده است.

محمدی افزود: در کل بازار تبریز 23 مسجد وجود دارد که کار مرمت آن ها انجام شده است ، همچنین مساجد جامع اکثر شهرهای استان نیز در راستای این طرح مرمت شده اند و کار مرمت سایر مساجد جامع نیز هم اکنون ادامه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه مساجد پس از پایان مرمت نیازمند نگهداری خوب هستند ، گفت: البته در داخل بازار ، مرمت چهار حوزه علمیه و مدرسه از جمله مدرسه حاج صفرعلی ، مدرسه اکبریه و حوزه علمیه طالبیه به پایان رسیده است.

وی در خصوص خدمات دولت در ترمیم این اماکن گفت: امروز دولت با همکاری مردم گام مثبتی در راستای بازسازی و احیای مساجد تاریخی برداشته که باید از این سرمایه گذاری ها به خوبی بهره برداری شود.

محمدی همچنین خواستار همکاری بیشتر خیران در احیای مساجد شد و گفت : خیران استان همواره در کنار دولت بوده اند و از هیچ تلاشی برای خدمت به مردم فروگذار نبوده اند و اما در این میان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان می تواند با در اختیار قرار دادن نقشه های فنی مساجد تاریخی، خیران را در ساخت مساجدی با معماری سنتی یاری کند.