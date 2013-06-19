فابیو کاپلو سرمربی پاریسن ژرمن شد/ ونگر سال آینده در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اینکه ژوزه مورینیو رئال مادرید را به مقصد چلسی ترک کرد سران این باشگاه اسپانیایی به دنبال جانشینی شایسته برای او بودند و کارلو آنچلوتی سرمربی پاری سن ژرمن اصلی ترین گزینه آنها بود، به همین دلیل آنچلوتی پاریسن ژرمن را ترک کرده و اکنون در آستانه نشستن روی نیمکت رئال مادرید قرار دارد.

از طرف دیگر پاری سن ژرمن به دنبال جانشینی برای آنچلوتی بود، آنها با آندره ویلاش بواش مذاکره کردند اما این سرمربی پرتغالی حاضر نشد تاتنهام را ترک کند و به همین دلیل پاریسی‌ها با فابیو کاپلو سرمربی تیم ملی روسیه به توافق رسیدند.

کاپلو سال گذشته قراردادی دو ساله با فدراسیون فوتبال روسیه به امضا رساند اما پاریسن ژرمن با پرداخت 3 میلیون یورو رضایتنامه این مربی او را به روی نیمکت خود می آورد. قرارداد کاپلو با پاری سن ژرمن یکساله خواهد بود از این رو کاپلو می تواند روس ها در جام جهانی همراهی کند.

از طرف دیگر قرارداد آرسن ونگر با آرسنال نیز سال دیگر تمام می شود و ناصر الخلیفه رئیس پاری سن ژرمن و مدیر اجرایی شبکه الجزیره اسپورت که از ونگر به عنوان کارشناس در تلویزیون خود استفاده می‌کند و رابطه بسیار خوب و نزدیکی با او دارد سال آینده به آرزوی خود می‌رسد و ونگر را سرمربی پاری سن ژرمن خواهد کرد.