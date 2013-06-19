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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۹

حاجی اکبری:

52 هزار خانوار گلستانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

52 هزار خانوار گلستانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به اينكه 100 هزار و 67 نفر تحت پوشش اين نهاد هستند ابراز داشت: اين جمعيت معادل 52 هزار و 347 خانوار است كه 19 هزار و 903 خانواده شهري و 32 هزار و 444 خانواده روستايي را تشكيل مي دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری صبح چهارشنبه در نشست معاونان اداره کل افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف یاری کردن محرومان و مستضعفان، امداد درماندگان و آسیب ‏دیدگان و خودکفا کردن محرومان تشکیل شده است .

وی ادامه داد:‌ امدادگران پرتلاش این نهاد در راستای فرهنگ‎سازی و تبیین نقش خیران و ثروتمندان جامعه در یاری رساندن به نیازمندان تمام تلاش خود را به کار گرفته‏ و توانسته ‏اند به موفقیت‏های چشمگیری در این مسیر دست یابند.
 
پرداخت 17 میلیارد ریال مستمری به مددجویان
 
قائم مقائم كميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: در دو ماهه نخست سال جاري بيش از 17 ميليارد و 778 ميليون ريال مستمري براي مددجويان طرح شهيد رجايي تحت حمايت كميته امداد گلستان پرداخت شده است. 
 
اسماعيل بشارتلو اظهار داشت: بررسی و شناخت انواع محرومیت‏های مادی و معنوی نیازمندان و تبیین و تامین نیازهای حمایتی، معیشتی، فرهنگی و ارتقای سطح زندگی آنها در حد امکان و شناسایی افراد و خانواده‎های لازم حمایت در شهر و روستا و عشایر یکی از ماموریت‏های مهم این نهاد است.
 
وي يادآور شد: همچينين براساس طرح شهيد رجايي نيز 20 هزار و 65 خانوار روستايي بالاي 60 سال تحت حمايت اين نهاد قرار گرفته اند كه جمعيت آن معادل 36 هزار و 48 نفر را تشكيل مي دهد و در دو ماهه نخست سال جاري 17 ميليارد و 778 ميليون ريال براي آنها مستمري پرداخت شده است.
 
مديرتامين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت:‌ در مدت يكسال گذشته 34 پروژه مسكن روستايي در شهرستان گميشان به بهره برداري رسيده است. 
 
رضا رحماني اظهار داشت: از محل تسهيلات طرح نوسازي مسكن روستائي در شهرستان گميشان تعداد 27 مورد وام احداث مسكن با سرانه 100 ميليون ريالي و با اعتبار 3ميليارد و 64 ميليون ريال از محل اعتبارات بانكي، خيرين و مددجويان اقدام شده كه از اين مبلغ 96ميليون و 700 هزار ريال بابت مساعدت تكميلي طرح مذكور توسط امداد بصورت بلاعوض به مددجويان كمك گرديد. 
 
وي خاطرنشان كرد: همچنين 7 مورد احداث مسكن با سرانه 125 ميليون ريال طرح نوسازي مسكن روستائي و با اعتبار 407 ميليون ريال انجام شده است. 
 
رحماني يادآور شد: اعتبارات اين طرح ها نيز از محل تسهيلات بانكي، خيرين و اقدام مددجويان تامين شده كه از اين مبلغ 34ميليون و 720 هزار ريال بابت مساعدت تكميلي توسط امداد بصورت بلاعوض به مددجويان كمك گرديد. 
کد مطلب 2080030

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