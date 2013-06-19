مرگ به روایت فیلسوفان فرانسوی/ بررسی دیدگاههای دریدا و سارتر

به گزارش خبرگزاری مهر، پدیده مرگ یکی از موضوعات قابل توجه برای فیلسوفان بوده است.

این اثر تلاش دارد تا این پدیده را از منظر فیلسوفان و اندیشمندان فرانسوی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

آنچه در این میان مورد توجه بوده نسبت میان مرگ و سوژه بودگی است. این نسبت از منظر فیلسوفانی چون سارتر، لاکان(زبان شناس)، لویناس و دریدا مورد بررسی قرار گرفته است.

این نسبت در آرای این فلاسفه و فیلسوفان فرانسوی قرن بیستم مورد توجه جدی بوده است. این فیلسوفان این موضوع را از منظرهای وجود شناختی، پدیدارشناختی، اندیشه دینی، روانکاوی و ساختارشکنی مورد بررسی قرار داده اند.

از این مناظر روابط میان جسم و روح، عشق و مرگ و هوی و هوس مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.

از زمان ارسطو تا زمان حاضر و نزد فیلسوفان تحلیلی و علوم اعصاب و روان رابطه میان ذهن و جسم همواره از مباحث چالش برانگیز نزد اندیشمندان و فلاسفه بوده است.

این کتاب با عنوان "موضوعات مربوط به مرگ" از سوی انتشارات وایلی منتشر شده است.