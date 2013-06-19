28 موسسه وخانه قرآنی در شهرستان همدان فعال است

حجت الاسلام محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش آموزش های قرآنی به ویژه برای نوجوانان و جوانان از اهداف اصلی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان است.

وی از فعالیت 18 موسسه قرآنی و 10 خانه قرآنی در سطح شهرستان همدان در راستای آموزش قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه خبرداد و اظهار داشت: مربیان باید قرآن کریم را که تجلی گاه خداوند و یگانه وسیله ارتباط میان بندگان و آفریدگار جهان است، به میان جوانان بیاورند و آنان را با کتاب خدا آشنا و اندیشه و عمل آنان را با قرآن هماهنگ کنند.

حجت الاسلام محمد جمشیدی در ادامه سخنانش گفت: با رایزنی های انجام شده چند خانه قرآنی در بخش شراء شهرستان همدان در دست ثبت است.

وی با اشاره به اینکه بهترین فرصت برای فراگیری قرآن، دوره نوجوانی و جوانی بوده و آنچه در این دوره فراگرفته شود ماندگار و جاودان خواهد بود، عنوان داشت: قرآن کریم در حوزه اندیشه، اخلاق، ارزشها و معاشرت اجتماعی، الگوهای مناسبی را معرفی کرده و رسالت هدایتی و تربیتی خود را با بیان داستانهای واقعی به نمایش می گذارد.

حجت الاسلام جمشیدی ادامه داد: هر کدام از موسسات قرآنی دارای چندین کلاس درس بوده و توانایی آموزش حداقل 100 نفر درهر دوره را دارد.

وی از خانه های قرآنی به عنوان مکانهای معنوی در روستاها نام برد و افزود: روحانیون مستقر در خانه های قرآنی جلسات مختلف آموزش قرآن در زمینه های حفظ، قرائت و تفسیر را برای قرآن آموزان برگزار می کنند.

وی در پایان اضافه کرد: با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان برنامه های مختلفی را برای این ایام پیش بینی کرده است.