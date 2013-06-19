مجله سرطان علوم پزشکی شیراز در یکی از معتبرين پايگاههاي اطلاعاتي نمایه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد هنجنی سردبیر مجله سرطان خاورمیانه ضمن بیان این مطلب گفت: مجله سرطان خاورمیانه ( Middle East Journal of Cancer ) اين دانشگاه موفق شده از ابتدای سال 2013 ميلادي در پايگاه اطلاعاتي EMBASE مربوط به شركت Elsevier نمايه شود.

دکتر فرهاد هنجنی افزود: EMBASE يكي از معتبرين پايگاه هاي اطلاعاتي در زمينه علوم در جهان است و اين رويداد موجب افزايش اعتبار بخشي اين نشريه و ارتقای جايگاه علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز خواهد شد.

بار شدید هزینه های درمان و دارو بر اقشار ضعیف کاهش یابد

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از رییس جمهور منتخب خواست که بار شدیدی که از نظر هزینه های درمان و دارو به ویژه اقشار ضعیف مردم را تحت فشارقرارداده است کاهش یابد.

دکتر محمد هادی ایمانیه با تبریک انتخاب حجت الاسلام دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران، افزود: امیدوارم دولت جدید که با حضور ومشارکت پر شور مردم و در اطاعت از دستورات ولی فقیه آغاز شد در عبور از مشکلات و رسیدن به آینده ای درخشان موفق و سربلند باشد.

وی اظهار داشت: توقع ویژه جامعه علوم پزشکی به ویژه دانشگاهیان علوم پزشکی شیراز از ایشان و دولت آن است که چشم انداز 20 ساله ، برنامه پنجم و سایر قوانین مرتبط با سلامت سرلوحه سیاست های اجرایی قرارگیرد و بار شدیدی که از نظر هزینه های درمان و دارو به ویژه اقشار ضعیف مردم را تحت فشارقرارداده کاهش یابد.

دکتر ایمانیه بیان کرد: ما انتظار داریم که سلامت به عنوان اولویتی ویژه مورد توجه قرارگیرد و از توانمندی های فراوانی که درهمه جای ایران اسلامی وجود دارد با عدالت استفاده شود و به عنوان محور پیشرفت دانشگاه ها از حضور تمام وقتی اساتید حمایتی واقعی و جدی شود.

وی گفت: بدون تردید شعار « سلامت محور توسعه » شعاری است که چنانچه در عملیات اجرایی و سیاست گذاری ها هم با اولویتی بالا مورد توجه قرار گیرد، می تواند رضایتمندی قابل توجه مردم و نشاط و پویایی را در پیمودن سایر محورهای توسعه فراهم سازد.