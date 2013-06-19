به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس فهرست کشورهای شرکت کننده در بیست و یکمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا، کره شمالی در این رقابت‌ها شرکت نمی‌کند. این در حالی است که این تیم در دوره پیشین این مسابقات به عنوان پنجم دست یافت.



کره شمالی یکی از مدعیان تنیس روی میز آسیاست که غیبت این تیم به افزایش شانس ایران برای صعود به جمع هشت تیم برتر دوره جدید مسابقات قهرمانی آسیا کمک می‌کند.

بیست و یکمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا 9 تا 16 تیرماه با حضور 21 تیم در هر یک از بخش‌های مردان و زنان در بوسان کره جنوبی برگزار می‌شود. این رقابت‌ها در چهار بخش تیمی، انفرادی، دونفره و میکس دوبل برگزار می‌شود.



تیم تنیس روی میز ایران با پنج بازیکن در بخش مردان و سه بازیکن در بخش زنان در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت می‌کند. مهران احدی، محمدرضا اخلاق‌پسند، نوشاد و نیما عالمیان، حمیدرضا طاهرخانی، ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و مریم صامت بازیکنان اعزامی ایران به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا هستند. هدایت تیم‌های مردان و زنان ایران به ترتیب بر عهده ابراهیم علیدخت و سیما لیموچی است.



نوشاد و نیما عالمیان، محمدرضا اخلاق پسند و حمیدرضا طاهرخانی و ندا شهسواری و محجوبه عمرانی نیز ترکیب تیم‌های دوبل ایران را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند.



در دوره رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا که در ماکائو برگزار شد، تیم مردان ایران در رده نهم و تیم زنان در جایگاه پانزدهم آسیا قرار گرفتند.