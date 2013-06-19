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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۱۷

رجبی به مهر خبر داد:

تشکیل کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

تشکیل کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

کلاله - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس خبر داد.

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کمیسیون ترکیبی از اعضای منتخب سه کمیسیون اقتصادی، صنایع و قضایی است.
 
وی اظهار داشت: کمیسیون ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی قدمهایی در جهت پاسداری از اقتصاد کشور بر می داریم و پیشگیری از مفاسد از جمله اهداف است.
 
وی با اشاره به کلنگ زنی کارخانه تراکتور سازی در گالیگش گفت: پیش بینی این است که تا پایان سال از تولیدات این کارخانه بهره داری شود که می تواند به رشد و توسعه شرق استان کمک کند.
 
رجبی گفت: اجرای این طرح می تواند در زمینه اشتغال و توسعه منطقه ای حائز اهمیت باشد زیرا علیرغم تلاشهایی که انجام شده، منطقه شرق گلستان از توسعه محروم مانده است.
 
نماینده مردم کلاله، مینودشت، مراوه تپه و گالیکش در مجلس یادآورشد: همچنین برنامه های دیگری داریم که با رایزنیهای صورت گرفته با بخش خصوصی قدمهای مثبتی برای توسعه و رشد منطقه برداریم.
کد مطلب 2080047

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