تشکیل کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کمیسیون ترکیبی از اعضای منتخب سه کمیسیون اقتصادی، صنایع و قضایی است.

وی اظهار داشت: کمیسیون ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی قدمهایی در جهت پاسداری از اقتصاد کشور بر می داریم و پیشگیری از مفاسد از جمله اهداف است.

وی با اشاره به کلنگ زنی کارخانه تراکتور سازی در گالیگش گفت: پیش بینی این است که تا پایان سال از تولیدات این کارخانه بهره داری شود که می تواند به رشد و توسعه شرق استان کمک کند.

رجبی گفت: اجرای این طرح می تواند در زمینه اشتغال و توسعه منطقه ای حائز اهمیت باشد زیرا علیرغم تلاشهایی که انجام شده، منطقه شرق گلستان از توسعه محروم مانده است.

نماینده مردم کلاله، مینودشت، مراوه تپه و گالیکش در مجلس یادآورشد: همچنین برنامه های دیگری داریم که با رایزنیهای صورت گرفته با بخش خصوصی قدمهای مثبتی برای توسعه و رشد منطقه برداریم.