شوش با 50 کانون مقام سوم فعالیت فرهنگی در خوزستان را دارد

مرتضی حیدری آ‌کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوش و همکاری و استقبال مردم این شهرستان، تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد رو به افزایش است به طوری که در حال حاضر مقام سوم استانی را به خود اختصاص داده‌ایم.

وی افزود: از سال 91 تاکنون با تلاش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوش و پیگیری‌های مردم این شهرستان، 39 کانون فرهنگی به تعداد کانون‌های این شهرستان اضافه شده که آمار این کانون‌ها را به 50 کانون رسانده است.

حیدری آل‌کثیر عنوان کرد: به رغم اینکه کانون‌های فرهنگی شوش مقام سوم استانی را دارند ولی با توجه به 180 روستا و شهرک که در این شهرستان موجود است این تعداد جوابگوی نیاز مردم نیست و ایجاد فضاهای بیشتر برای رفع نیاز نوجوانان و جوانان به شدت احساس می‌شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوش تصریح کرد: با توجه به میزان جمعیت شوش و نیاز آنها به برنامه‌های فرهنگی و هنری و البته دینی باعث شده که افزایش تعداد کانونهای فرهنگی از جمله اولویت های کاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان باشد.

وی در بیان استقبال مردم شوش از این کانونها گفت: کانونهای فرهنگی مساجد که از جمله پایگا‌ ‌های فعال فرهنگی و هنری و دینی هستند همواره مورد استقبال مردم هنر دوست و متدین این شهرستان بوده اند به طوری که در همه برنامه های اجرا شده در این کانونها حضوری پرشور و باشکوه دارند.

حیدری آل‌کثیر در رابطه با فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی مساجد اعلام کرد: اکثر برنامه‌های فرهنگی و هنری این شهرستان در کانون‌های مساجد برگزار می‌شوند که شامل اجرای برنامه‌های مربوط به مناسبت‌های خاص مانند اعیاد، عزاداریها و برگزاری انواع برنامه‌های فرهنگی و هنری در راستای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شوشی بوده است.



