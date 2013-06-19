طرح دانش آموزی امیدان ولایت در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلال مولان زاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح دانش آموزی امیدان ولایت در راستای تربیت مربیان حلقه های صالحین دانش آموزی و با شرکت دانش آموزان برگزیده برگزار می شود.

وی افزود: این طرح به عنوان طرح ولایت دانش آموزی شناخته می شود و هدف از اجرای آن تربیت مدیر و کادرسازی برای شجره طیبه صالحین بسیج دانش آموزی است تا به این ترتیب نیاز این حلقه ها به مربی تا اندازه زیادی مرتفع شود.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه شهدای آذربایجان غربی ادامه داد: این طرح به صورت متمرکز استانی از روز 5 تیرماه در محل اردوگاه معلم ارومیه آغاز شده و تا 13 تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در این دوره کلاس های بصیرت افزایی، عقیدتی، سیاسی، آموزشی، علمی و معرفتی با حضور اساتید برجسته استانی و کشوری اجرا می شود.

مولان زاده همچنین با اشاره به برنامه های اردویی در نظر گرفته شده برای طرح امیدان ولایت اعلام کرد: در این طرح دانش آموزان ضمن فراگیری آموزش های لازم، در برنامه های جانبی نظیر کوهپیمایی و پیاده روی، زیارت قبور شهدای گمنام و کلاس های آزاد شرکت می کنند.

وی در ادامه از برگزاری نمایشگاه قومیت گرایی در حاشیه طرح امیدان ولایت خبر داد و افزود: این نمایشگاه با هدف آشناسازی دانش آموزان با مبانی قومیت گرایی و آگاهسازی آن ها در خصوص مکلات فراروی قومیت گرایی برپا می شود.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه شهدای آذربایجان غربی حضور نزدیک به 20 استاد نام آشنا در زمینه های مختلف را مقدمه مناسبی برای آشناسازی دانش آموزان با معارف دینی و سایر اطلاعات روز دانست و تاکید کرد: در این دوره سعی می شود تا با بهره گیری از اساتید مجرب نسبت به آموزش نیازهای روز دانش آموزان تلاش شود و از ارائه آموزش های نامناسب و غیر ضروری پرهیز گردد.

مولان زاده گفت: آموزش مباحث مربوط به دفاع مقدس و آشناسازی دانش آموزان با مبانی دینی و فرهنگی دوران دفاع مقدس از دیگر برنامه هایی است که در طول طرح امیدان ولایت در نظر گرفته شده تا با حضور اساتید و راویان دوران دفاع مقدس اجرا شود.