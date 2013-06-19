برگزاری نمایشگاه مهدویت در حرم کریمه اهل بیت(ع)

روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن میلاد حضرت ولی عصر (عج) بیان کرد: ‌نمایشگاه مهدویت در آستانه ولادت حضرت بقیه‌الله امام مهدی (عج) در جوار کریمه اهل‌بیت برگزار می‌شود.



وی اظهار داشت: نمایشگاه مهدویت با همکاری آستان حضرت معصومه (س) و نهاد‌های حوزوی و مهدی پژوهی در محل دائمی نمایشگاه‌های آستان برگزار می‌شود.

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مدیر امور رسانه و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به موضوعات این نمایشگاه تصریح کرد: انتظار، دشمن‌شناسی، ولایت‌فقیه، ولادت تا رجعت، خانواده مهدوی، سیری در مباحث مهدوی، عهد عظیم و الی الظهور از موضوعات ارائه شده در نمایشگاه مهدویت است.



مدیر ارتباطات و تشریفات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (ع) بیان کرد:‌ این نمایشگاه از 29 خرداد‌ماه تا پنجم تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، واقع در ضلع جنوبی صحن جوادالأئمه علیه‌السلام حرم مطهر برپا می‌ شود.