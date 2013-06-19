دو بانوی خیر بیجاری دو ساختمان برای امور خیر وقف کردند

محمد آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت وقف از دیدگاه اسلام و محقق شدن دو وقف جدید در خرداد ماه سال جاری اظهار داشت: "ربابه منصوری" و "ربابه رمضان زاده" از نیکوکاران شهرستان بیجار در اقدامی خداپسندانه یک واحد آپارتمانی و یک ساختمان مسکونی را در راستای امور خیریه وقف کردند.

وی افزود: "ربابه منصوری" واقف خیراندیش، پس از اطلاع پیدا کردن از نیازهای روز شهرستان بیجار، یک واحد آپارتمان خود را به مساحت 236 مترمربع و به ارزش تقریبی 200 میلیون تومان در خرداد ماه سال جاری وقف کرد و یک باب ساختمان به مساحت 67.30 مترمربع و به ارزش تقریبی 40 میلیون تومان نیز برای تامین هزینه های ضروری مسجد سیدالشهدا (ع) و تکیه حضرت ابوالفضل (ع) بیجار توسط واقف خیراندیش ربابه رمضان زاده وقف شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیجار ادامه داد: تعداد بقاع ثبت شده این شهرستان در سامانه جامع سازمان اوقاف و امور خیریه 14 بقعه است که در این میان بقاعی چون امام زادگان عبدالله، اسماعیل و محمد (ع) شهر پیرتاج، امام زاده عقیل (ع) شهر حسن آباد یاسوکند و امام زاده حمزه عرب (ع) قابلیت تبدیل به بقعه شاخص استانی را دارند.

آقاخانی یادآور شد: این شهرستان در حال حاضر دارای 58 موقوفه بوده که 38 موقوفه آن متصرفی و 20 موقوفه آن غیر متصرفی است که از این موقوفات سه موقوفه انتفاعی و مابقی منفعتی هستند و بیشتر موقوفات این شهرستان در روستاها واقع شده و به صورت زراعی هستند.

وی بیان کرد: از موقوفات شاخص این شهرستان می توان به موقوفه زین العابدین خان در روستای خوشه گل، موقوفات امامیه و موقوفات حاج سعید تهرانی اشاره کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیجار گفت: از مهمترین مصارف موقوفات مذکور می توان کمک به مستمندان، رد مظالم، ایتام، روضه خوانی، اطعام و افطاری، تعزیه داری، کمک به مریضان بی بضاعت، تعمیر مساجد و پل و کمک به دانش آموزان بی بضاعت اشاره کرد.