به گزارش خبرنگار مهر، شماره 24 هفته نامه اقتصادی «نشان تجاری» با مطالبی درباره مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید شامل چهره‌هایی مانند محمد نهاوندیان، اکبر ترکان، اسحاق جهانگیری، بیژن زنگنه، جلال رسول‌اف، سیدمحمدحسین عادلی، محمدباقر نوبخت و محمدرضا نعمت‌زاده، روی دکه رفت.

در این نشریه همچنین گزارشی درباره شکایت کارگران ایرانی از سازمان جهانی کار به دلیل تحریم‌ها و قطع ارسال کمک‌های فنی آمده و در ادامه هم به ادامه موج بحران اقتصادی در چین پرداخته شده است.

«نشان تجاری» شوک گرانی اجاره مسکن را بررسی و برخی راهکارها را نیز برای برون رفت از این وضعیت ارائه کرده است. در ادامه مطالب این نشریه به مشکلات مربوط به بیکاری در جهان پرداخته شده و همچنین دسترسی محدود مردم در جهان به اینترنت بررسی شده است.

هفته نامه اخیر در بخش برند خود نیز نگاهی کرده به معروفترین برندهای پوشاک در جهان که از آن جمله آدیداس، پوما، ری‌بوک و نایک هستند. ابراز نگرانی از احتمال فروش خانه دائی‌جان ناپلئون (خانه‌ای که این سریال در آن ساخته شده است) دیگر گزارش این نشریه است.

شماره تازه هفته نامه اقتصادی «نشان تجاری» با بهای 2000 تومان روی دکه رفته است.