گردهمايي مديران و روساي آموزش و پرورش کردستان برگزار شد/ آمادگی مراكز اقامتي برای پذيرش مهمانان تابستاني

به گزارش خبرنگار مهر، مديركل آموزش و پرورش استان كردستان در این نشست با تقدير از حضور حماسي مردم هميشه در صحنه ايران اسلامي در انتخابات 24 خرداد ماه و نقش فرهنگيان در اين حماسه سياسي، از مشاركت فرهنگيان و دانش آموزان در خلق اين حماسه بزرگ و برگزاري انتخابات قدردانی کرد.

سالار عرفانی نسب با اشاره به سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، ابلاغيه مقام معظم رهبري، بسترسازي و فراهم کردن زمينه لازم براي اجرايي کردن مفاد سياست هاي كلي را از مهمترين اولويت كاري مسئولان آموزش و پرورش استان برشمرد.

وي در ادامه نشست بر پيگيري اقدامات ستاد ثبت نام و ايجاد آرامش براي اولياء در ايام ثبت نام تاكيد و خواستار نظارت مستمر بر ثبت نام دانش آموزان در سطح واحدهاي آموزشي و درج اطلاعات و مشخصات آنان در سامانه الكترونيكي سناد شد.

مراكز اقامتي آموزش و پرورش استان آماده پذيرش و اسكان مهمانان تابستاني هستند

معاون توسعه منابع و پشتيباني اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان از آمادگي و آغاز فعاليت مراكز اقامتي آموزش و پرورش استان براي پذيرش و اسكان مهمانان در تابستان 92 خبرداد.

ذوالفقار نساج گفت: مراكز پذيرش و اسكان مهمانان تابستاني آموزش و پرورش كردستان از روز جمعه 26 خرداد ماه 92 فعاليت خود را در سطح شهرستان ها و مناطق تابعه استان آغاز و تا 20 شهريور ماه به مهمانان فرهنگي و مسافران تابستاني خدمات ارائه می کنند.

وی افزود: در راستاي تكريم و رفاه حال فرهنگيان در سراسر كشور و به منظور ارائه هر چه بهتر تسهيلات اسكان در مدارس، كاهش زمان انتظار و دريافت امكانات اسكان، طرح رزرو اينترنتي ميهمانان فرهنگي در استان براي ايام تابستان 92 به اجراء در آمده است و فرهنگيان می توانند به سايت اسكان به نشاني www.eskan.medu.ir مراجعه کرده و نسبت به رزرو اينترنتي خود اقدام کنند.

کسب رتبه دوم كشوري در نرخ جذب خالص دانش آموزان پايه اول ابتدايي

معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان از كسب رتبه دوم كشوري توسط آموزش و پرورش استان در نرخ جذب خالص دانش آموزان پايه اول ابتدايي خبرداد.

صديقه عبدالهي بیان کرد: بر اساس ارزيابي هاي به عمل آمده وزارت آموزش و پرورش، اداره كل آموزش و پرورش كردستان رتبه دوم كشوري در نرخ جذب خالص دانش آموزان پايه اول ابتدايي، رتبه سوم كشوري در پوشش تحصيلي دوره پيش دبستاني و رتبه ششم كشوري در پوشش تحصيلي واقعي دوره ابتدايي را در سال تحصيلي 92-91 در بين اداره هاي كل آموزش و پرورش كسب کرده است.

کسب رتبه برتر مسابقات فرهنگی هنری توسط دانش آموز سنندجی

دانش آموز سنندجی در مسابقات فرهنگی هنری مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان رتبه برتر را کسب کرد.

سیده کیمیا احمدی دانش آموز پایه سوم راهنمایی مدرسه فرزانگان سنندج موفق شد در مسابقات فرهنگی هنری مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان رتبه برتر را از آن خود کند.

گفتنی است این رتبه در مسابقات فرهنگی و هنری و در حوزه تحقیق و پژوهش به دست آمده است.