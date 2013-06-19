به گزارش خبرنگار مهر، تولید فیلم‌های فاخر درباره حضرت معصومه (س) و حضرت شاهچراغ (ع) در دستور کار جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) قرار دارد و تا کنون سه فیلمنامه نوشته شده و برای تصویب به شورای سیاستگذاری رفته است. قرار است پس از بررسی و تصویب فیلمنامه‌های ارسال شده، امکانات ساخت دو فیلمنامه با همکاری سازمان سینمایی فراهم شود.

همچنین به دلیل هزینه بالای تولید فیلمنامه‌هایی از این دست مراکز مختلف چون سازمان سینمایی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمای جوان در تولید فیلمنامه‌های تصویب‌شده همکاری دارند.

رئیس کارگروه سینما در جشنواره بین المللی امام رضا(ع) جواد شمقدری است و قرار است فیلمسازان حرفه‌ای در ساخت فیلم‌های این جشنواره همکاری داشته باشند.

همچنین سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) نیز در این‌باره گفته است: در حوزه معارف رضوی همه فرزندان امام موسی کاظم (ع) در کانون توجه ما است به همین دلیل تولید فیلم‌های فاخر درباره حضرت معصومه (س) و حضرت شاه چراغ (ع) در دستور کار بنیاد بین المللی امام رضا(ع) قرار دارد و پس از نگارش فیلمنامه های مناسب، برای امکانات ساخت این فیلمنامه های فاخر پیگیری‌های بعدی به عمل خواهد آمد.



