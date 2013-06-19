غلامرضا عبدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه محور اصلی این فیلم شهیده سیده طاهره هاشمی است، افزود: فیلم مذکور نگاهی به زندگی و فعالیت‌های این شهیده دارد که بخشهایی از آن در آبادان تصویر برداری می‌شود.

به گفته وی کار تصویربرداری این فیلم توسط «نیما فشندی» انجام و در شرکت میلاد فیلم آبادان تدوین می‌شود.

عبدیان، مدت تصویر برداری بخشهای این فیلم در آبادان را یک هفته عنوان کرد و اظهار داشت: مابقی فیلم به مدت 10 روز در شهر آمل تصویربرداری می‌شود.

مدير كانون بسيج هنرمندان آبادان با اشاره به همکاری شرکت پالایش نفت آبادان و كانون بسيج هنرمندان آبادان در تهيه این فیلم مستند تصریح کرد: فیلم مستند داستانی ستاره شهر هزار سنگر نگاهی به اتحاد، همدلی و شهامت های مردم آمل در مقابله با گروهک كمونيسم با محوريت تلاشها شهيده هاشمی دارد.

عبديان با یادآوری این مسئله که مردم آمل در آن سال با دست خالی و تنها با اسلحه‌های شكاری در مقابل هجوم كمونيست‌ها كه قصد تصرف شهر و حركت به سمت تهران را داشتند ايستادگی کردند، ادامه داد: در آن روزها مردم آمل هزار سنگر برای مقابله با كمونيست‌ها در نقاط مختلف شهر خود ساخته بودند كه اين امر سبب شد تا امام راحل (ره) این شهر را شهر هزار سنگر نامگذاری کنند.

عبديان مدير كانون بسيج هنرمندان آبادان خود کار تحقيق، جمع‌آوری اطلاعات، نگارش فيلمنامه و كارگردانی فیلم مستند "ستاره شهر هزار سنگر" را عهده دار است و زهرا عبديان نیز به عنوان شهيده هاشمی نقش آفرینی می‌کند.