مراسم جشن و سرور به مناسبت نیمه شعبان در سنندج برگزار می شود

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت عید نیمه شعبان و ولادت با سعادت يگانه منجي عالم بشريت حضرت امام زمان (عج) و شب برات ویژه برنامه جشن و سرور باشکوهی در تالار پردیس سینما بهمن سنندج برگزار می شود.

وی افزود: این ویژه برنامه روز دوشنبه سوم تیر ماه ساعت 21 شب با همکاری حوزه هنری و شهرداری سنندج برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری کردستان ادامه داد: برای کارمندان دولت دعوتنامه فرستاده می شود و علاقمندان می توانند با مراجعه به روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان دعوت نامه را دریافت کنند و در این مراسم با شکوه شرکت کنند.

مرادی یادآور شد: شب و روز نيمه شعبان المعظم نيز به بركت بروز و ظهور عصاره آفرينش از خزانه غيب الهي برجستگي خاصي در ميان ساير ليالي و ايام شهر الرساله پيدا كرده است و امیدواریم جشن و سرور باشکوهی را به این مناسبت برگزار کنیم.

وی در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حضور حماسي مردم سراسر كشور به ويژه استان كردستان در انتخابات 24 خرداد ماه بيان كرد: اهالي فرهنگ و هنر در سراسر كشور به ويژه كردستان نقش بسيار مهمي را در راستاي تحقق حماسه سياسي داشتند و بايد قدردان اين حضور حماسي بود.

رئیس حوزه هنری کردستان با اشاره به نقش اقشار مختلف در راستاي حضور و مشاركت حماسي در انتخابات 24 خرداد ماه، گفت: حضور حماسي مردم در انتخابات نتيجه اقدامات و تلاش هاي صورت گرفته از سوي مردم و اقشار تاثيرگذار بود كه در اين ميان بايد از نقش و تاثيرگذاري اهالي فرهنگ و هنر در راستاي تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي به خوبي تقدير و تجليل كرد.

مرادی اظهار داشت: نامگذاري سال جاري با عنوان حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي رسالت مردم و مسئولان را سنگين تر كرد و به همين دليل حضور و مشاركت بالاي مردم در انتخابات روز 24 خرداد به معني واقعي كلمه تحقق حماسه سياسي بود كه بايد همواره قدردان اين حضور حماسي مردم در صحنه باشيم.