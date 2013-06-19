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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۸

پیام تبریک جنبش امل لبنان به حسن روحانی

پیام تبریک جنبش امل لبنان به حسن روحانی

جنبش أمل لبنان درپیامی به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی انتخاب وی به عنوان ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در این پیام که از سوی دفتر این جنبش در تهران در اختیار رسانه ها قرار گرفته آمده است:

حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسن روحانی انتخاب شما به عنوان رئیس جمهور ایران را تبریک عرض نموده و همچنین از مقام معظم ولایت و رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنه ای بدلیل رهنمودهای مدبرانه دراین حماسه سیاسی و ملی تقدیر می نماییم. این پیام می افزاید: ملت شریف ایران بار دیگر به ندای رهبر عظیم‌الشان لبیک گفته و حماسه‌ سیاسی و تاریخی خلق کرد تا همگان بدانند انقلاب اسلامی هنوز هم در قلب ایرانیان می تپد.

جنبش أمل در پایان پیام خود آورده است: این جشن دموکراسی که مردم ایران در انتخابات داشتند خود بیانگر آگاهی سیاسی پیشرفته مردم ایران و میزان آزادی در این کشور است.
 

کد مطلب 2080071

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