دانشنامه امام مهدی(ع) در فضای مجازی عرضه شد

حجت الاسلام احمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: دانشنامه امام مهدی(ع) با 500 مطلب جدید در فضای مجازی بروز رسانی شد.



وی گفت: دانشنامه امام مهدی(عج) با بيش از 2 هزار و 460 مطلب شامل چكيده کتاب، مقالات و پايان‌نامه های دانشجويی، گزيده مجلات، داده‌های اينترنتی و پرسش و پاسخ به منظور تسهيل در امر پژوهش و تحقيق محققان در قالب 27 موضوع مطالب ارزشمندی را به مخاطبین خویش عرضه می کند.



مدیر پایگاه حوزه نت بیان کرد: حاكميت دينی و ولايت فقيه در زمان غيبت، آسيب‌شناسی مهدويت، صفات و ويژگی‌های ياران منتظر و آداب انتظار، علائم ظهور، مهدويت و جهان غرب، وضعيت جهان در زمان ظهور و پس از آن، آخرالزمان، شبهه‌شناسی مهدويت و رجعت در قرآن از جمله نمايه‌های اصلی دانشنامه امام مهدی(عج) است.



وی ادامه داد: موعود و منجی‌ گرايی در اديان و مكاتب ابراهيمی و غير ابراهيمی، دكترين مهدويت و مبانی كلامی آن، زندگی‌نامه امام(عج)، شباهت‌های امام(عج) با انبياء و چهارده معصوم(ع) و عصر غيبت صغرا و غيبت كبرای امام(ع) از موضوعات اين دانشنامه است.



حجت الاسلام اکبری گفت: علاقه مندان می توانند برای دریافت این دانشنامه به آدرس اینترنتی http://www.hawzah.net مراجعه کنند.

