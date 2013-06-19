به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اکسپوی نقاشیخط و خوشنویسی ایران به منظور ایجاد رونق اقتصادی هنر و شکستن فضای انحصاری حراجی‌های خارج از کشور در تهران برگزار می‌‌شود.

در این اکسپو آثار افرادی همچون یدالله کابلی، اسرافیل شیرچی، کیخسرو خروش، محمد حیدری، غلامحسین امیرخانی، محمد طریقتی، محمد سلحشور، عین‌الدین صادق‌زاده، حسین غلامی، احمد محمدپور، امیراحمد فلسفی، مهدی فلاح، رسول مرادی، وریا هاشمی، علی اشرف صندوق‌آبادی، نظام‌العلما، محسن ابراهیمی، ابوالقاسم عتیقه‌چی، کاوه تیموری، علی تن ، اللهیار خوشبختی، محسن دایی‌نبی، عظیم فلاح، محمد شهبازی، مجتبی سبزه، هادی روشن‌ضمیر، محمدسعید نقاشیان، محمدمهدی راضی، الهه خاتمی و ... به فروش خواهد رسید.

همچنین کارگروه ارزشیابی اکسپوی دوم با حضور رسول مرادی، مجتبی سبزه، کاوه تیموری، محمدعلی سبزه‌کار تعیین شد.