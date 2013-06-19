نخستین کتابخانه عمومی در شهر حسینیه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا لطفی بافنده اظهار کرد: کتابخانه عمومی شهدای حسینیه در شهر حسینیه از توابع شهرستان اندیمشک قرار دارد که ساختمان این کتابخانه توسط بخشداری الوار گرمسیری به‌منظور بهره برداری کتابخانه عمومی تحویل نهاد کتابخانه‌ها شد.



وی افزود: مساحت این کتابخانه 235 مترمربع و زیربنای آن 125 متر مربع بوده که دارای بخشهای مخزن، سالنهای مطالعه خواهران و برادران، مرجع، امانت و نمایه نشریات است.



رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی اندیمشک تصریح کرد: پس از تحویل ساختمان توسط بخشداری الوار گرمسیری، اداره کل کتابخانه‌های عمومی نسبت به تجهیز و بهسازی مکان اقدام کرد و با صرف اعتباری بالغ بر 350 میلیون ریال ساختمان مورد نظر بهسازی و تجهیز و برای افتتاح آماده شد.



لطفی گفت: در این مراسم رئیس اداره آموزش و پرورش قول مساعد در خصوص جذب عضو برای کتابخانه، مشارکت در برگزاری مسابقات و برنامه‌های فرهنگی کتابخانه را دادند.



لطفی بافنده عنوان کرد: منتظر کمکهای خیرین و دستگاه‌های اجرایی از نظر ساختمان و زمین و مساعدت مالی برای ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه‌های عمومی و در نهایت فرهنگ مطالعه مفید که مد نظر و دغدغه مقام معظم رهبری است، هستیم چرا که هر کتابخانه به عنوان یک پایگاه فرهنگی فعال در استان و به‌ویژه در شهرهای کوچک است.



بخشدار حسینیه در این مراسم اظهار کرد: وظیفه همه مسئولان شهر است که در اشاعه و ترویج فرهنگ مطالعه در شهر حسینیه همکاری کنند.



داریوش عالی محمدی اضافه کرد: ما می‌توانیم در خصوص تجهیز کتب مورد نیاز کتابخانه و پر کردن قفسه های خالی کتابخانه و تعمیر و تجهیز کتابخانه از نظر مالی و در نهایت ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در شهر مشارکت و همیاری داشته باشیم.



مراسم افتتاح با حضور عالی محمدی، بخشدار الوار گرمسیری، شهردار، اعضای شورای شهر و دیگر مسئولان محلی و عموم مردم به‌ویژه جوانان شهر حسینیه برگزار شد.