حماسه اقتصادي با خود باوري مردم محقق مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد منصوري صبح چهارشنبه در مراسم تجليل از نمونه هاي بخش كشاورزي چناران اظهار كرد: بايد حمايت از توليدات را در دستور كار قرار دهيم و جهاد اقتصادي محقق نمي شود مگر برگرديم به اساس و از شعار و گزارش دادن پرهيز كنيم.

امام جمعه گلمكان بيان كرد: هرروز، روز جهاد اقتصادي است و هر روز بايد حماسه اقتصادي باشد.

حجت الاسلام منصوري افزود: جهاد اقتصادي زماني محقق مي شود كه درد را بشناسيم و بفهميم و همانطور كه مردم مردانه در جهاد سياسي وارد شدند و دولت جديد به جد به بحث كشاورزي و اشتغال در اين بخش وارد شود.

وي اظهار كرد: زراعت وپرورش دام يكي از مشاغل مستحب است و بيشترين بركت را در توليد آن هم در حوزه كشاورزي دارد.

امام جمعه گلمكان افزود: مسئولين مردم گرا باشند و دولت جديد توجه به مردم به خصوص مستضعفان را در دستور كار خود قرار دهند و با عموم مردم در ارتباط باشند.

حجت الاسلام منصوري گفت: 31.5 درصد مردم در مناطق روستايي زندگي مي كنند و 68.5 درصد در مناطق شهري زندگي مي كنند كه اين آمار يك واقعيت تلخ است.

وي بيان كرد: در گذشته اين تركيب برعكس بوده و روستاييان مولد بوده و متاسفانه ملت ايران را مصرف گرا تربيت كرده اند.

در ادامه علي حسيني، فرماندار چناران اظهار كرد: همه تكليف شرعي دارند كه به كشاورزي و توليد كمك كنند وحفظ امنيت غذايي در دستان پر تلاش كشاورزان است.

فرماندار چناران افزود: بيشترين تسهيلات بعد از مسكن به حوزه كشاورزي پرداخت شده است.