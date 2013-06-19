20 پایگاه طرح سنجش در همدان برای سنجش نوآموزان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسنی محتشم در بازدید از پایگاه طرح سنجش سلامت نوآموزان در مدرسه شهید بریریان همدان که قبل از ظهر چهار شنبه صورت گرفت با بیان اینکه پایگاه های سنجش آموزش و پرورش برای ورود دانش آموزان به پایه اول دبستان نیاز به جای دهی مناسب دارد، افزود: سنجش نوآموزان در دو سطح مقدماتی و عمومی انجام می شود.

حسنی محتشم عنوان کرد: مرحله مقدماتي شامل ارزيابي بينايي، ارزيابي ديد رنگ، ارزيابي شنوايي، ارزيابي گفتاري، ارزيابي آمادگي تحصيلي، اندازه گيري توده بدني، اختلالات دهان و دندان، مشكلات جلدي، اختلال رفتاري و معاينات پزشك عمومي است و در ارزيابي عمومی نوآموز برای بررسي دقيق تر به پزشك متخصص و يا ساير نيروهاي تخصصي براي انجام معاينات تخصصي بينايي، شنوايي، آمادگي تحصيلي و يا ساير زمينه ها ارجاع داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه تست هوش، سنجش بینایی و شنوایی از جمله اقدامات طرح سنجش است، ادامه داد: همه نوآموزان باید شناسنامه سلامت داشته باشند و اگر مدیری دانش آموزی را بدون شناسنامه سلامت ثبت نام کند با وی برخورد خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: در ابتدا دانش آموزان باید به طور موقت در مدارس ثبت نام شوند و سپس از سوی مدیر مدرسه به پایگاه های سنجش معرفی می شوند و بعد از دریافت شناسنامه سلامت ثبت نام دانش آموزان قطعی می شود.

حسنی محتشم با بیان اینکه در استان همدان 26 هزار نوآموز برای ورود به دبستان پیش بینی شده است، اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزي انجام شده طرح سنجش امسال با هدف پوشش 100در صدي نوآموزان بدو ورود به دبستان در سطح استان انجام می شود و در صورت جا ماندن نوآموزی برای آنها پایگاه های تمدیدی خواهیم داشت.

وی افزود: طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان از 18 خرداد و هم زمان با ثبت نام دانش آموزان آغاز شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان مبلغ مورد نیاز برای سنجش نوآموزان را هشت هزار تومان دانست و بیان کرد: این هشت هزار تومان مصوبه ای بابت هزینه معاینات پزشکی است.

عباس حسنی محتشم همچنین در خصوص شهریه مدارس غیر دولتی گفت: در بحث افزایش شهریه مدارس غیر دولتی با توجه به هوشمند سازی مدارس بین 5 تا 10 درصد علاوه بر 15 درصد نرخ ثابت، شهریه ها افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه ثبت نام پیش دبستانی اجباری نیست، ادامه داد: همه دانش آموزان و مراکز پیش دبستانی موظف به ثبت نام اینترنتی هستند.