به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی در این عیادت ضمن گفتگو با پزشک معالج محمدعلی کشاورز در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمانی وی قرار گرفت. وی ضمن آرزوی شفای عاجل برای کشاورز، گفت: وزارت ارشاد از طریق صندوق هنرمندان، حمایت‌های لازم را در خصوص درمان این بازیگر به عمل خواهد آورد.

حسینی، استاد کشاورز را هنرمندی پیشکسوت در عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون توصیف کرد و افزود: استاد کشاورز خدمات فراوانی در عرصه‌های هنری انجام داده است.

در ادامه این ملاقات، حسینی درباره نقش‌آفرینی مختلف محمدعلی کشاورز در عرصه بازیگری با وی به گفتگو پرداخت.

وی با بیان اینکه قرار است در روزهای آینده در مورد اعطای نشان هنری و دولتی به هنرمندان پیشکسوت مراسمی از سوی وزارت ارشاد و ریاست جمهوری با حضور محمود احمدی‌نژاد برگزار شود، ابراز امیدواری کرد در این مراسم استاد کشاورز نیز حضور داشته و مورد تجلیل قرار گیرد.

سپس محمدعلی کشاورز ضمن تشکر و قدردانی از حضور وزیر ارشاد گفت: وزارت ارشاد در چند سال گذشته به حق پشتیبان و حمایتگر هنرمندان در عرصه‌های مختلف بوده است.

بازیگر مجموعه تلویزیونی "هزاردستان" همچنین از وزیر ارشاد به خاطر حمایت‌های همه جانبه از هنر تئاتر، بیمه هنرمندان در تهران و شهرستان‌ها، ساخت تالارهای بزرگ فرهنگی هنری و توجه به دغدغه‌های هنرمندان نیز تشکر و قدردانی کرد. کشاورز، تئاتر را هنری پایه و مادر دانست که به گفته وی اگر به آن توجه شود در عرصه سینما نیز شاهد رشد و رونق خواهیم بود.

این هنرمند پیشکسوت همچنین از توجه دولت و وزارت ارشاد به هنرمندان تشکر و قدردانی کرد و از وزیر ارشاد خواست سلام وی را به محمود احمدی نژاد رییس جمهور برساند.

پزشک معالج محمدعلی کشاورز نیز، علت بستری شدن او را مشکلات ارتوپدی در ناحیه لگن عنوان کرد. دکتر کاظمیان گفت: استاد کشاورز پیشتر مورد عمل جراحی لگن قرار گرفته بود و اکنون برای ادامه درمان قبلی و نیز ارتوپدی به این بیمارستان مراجعه کرده است.

به گفته وی پس از بستری شدن استاد کشاورز از وی چک‌آپ کامل به عمل آمده و بزودی مرخض خواهد شد. در این عیادت محمدمهدی شجاعی، مدیر عامل صندوق حمایت از هنرمندان و خبرنگاران و نماینده بنیاد سینمایی فارابی نیز وزیر ارشاد را همراهی می کردند.