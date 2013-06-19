به گزارش خبرگزاری مهر، حسن دولت آبادی مولف این مجموعه در تشریح موضوع این كتاب‌ها گفت: این مجموعه 30 جلدی حاصل تلاش 11 ساله من بوده كه سعی شده است با توجه به مقاطع تحصیلی، موضوع كتاب‌ها تفكیك شود. 5 جلد از 30 عنوان كتاب این مجموعه برای دوران ابتدایی، 15 جلد برای دوران راهنمایی و 10 جلد كتاب هم برای دوران دبیرستان تالیف شده است.

این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: 150 نمایشنامه در این 30 جلد كتاب موجود است كه تعداد قابل توجهی از این نمایشنامه‌ها قابلیت اجرای عروسكی را نیز دارند.

این پژوهشگر و كارگردان تئاتر همچنین گفت: بعد از هر نمایشنامه چهار بخش وجود دارد كه این بخش‌ها شامل عناوینی چون طرح پیشنهادی برای كارگردان، تحلیل شخصیت ها برای كارگردان، گفتگوی پیش از اجرا و كارگردانی عروسكی است.

وی در پایان یكی از اهدافش برای نگارش این مجموعه را فراگیر شدن تئاتر و همچنین قابل اجرا بودن نمایشنامه‌ها برای دانش‌آموزان در محیط مدارس و كلاس‌های درس عنوان كرد.