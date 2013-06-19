ترور رئیس فراکسیون عراق یکپارچه/ ترور ناکام نماینده جبهه گفتگوی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع پلیس استان نینوا امروز اعلام کرد که یک فرد انتحاری در نخستین ساعات بامداد امروز خود را در منطقه الحضر در غرب موصل منفجر کرد. بر اثر این انفجار رئیس فراکسیون عراق یکپارچه و چهار نفر از نزدیکان وی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

استان نینوا و مرکز آن شهر موصل در 405 کیلومتری شمال بغداد یکی از مناطق ناامن عراق به شمار می رود که طی ماه های اخیر شاهد انفجارهای مختلفی بوده است.

از سوی دیگر سومریه نیوز در خبری فوری اعلام کرد که نماینده جبهه گفتگوی ملی امروز از ترور نجات یافت. این عملیات به وسیله انفجار یک بمب در جنوب موصل رخ داد.