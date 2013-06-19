  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۴۲

اردوی آمادگی تیم تنیس روی میز بانوان معلول برگزار می‌شود

اردوی آمادگی تیم تنیس روی میز بانوان معلول برگزار می‌شود

ملی پوشان جوان تیم تنیس روی میز معلولان برای حضور در سومین مرحله تمرینات فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه اخوان (اصفهان)، مریم علیزاده، آیدا فاضل نیا(تهران)، مریم گیلانی(مازندران)، فاطمه محمدی، مریم ترابی(خراسان رضوی)، ورزشکارانی هستند که برای حضور در رقابتهای پارآسیایی جوانان مالزی آمادگی‌های لازم را کسب می‌کنند.

در تمرینات این مرحله اشرف بلوچی به عنوان سرمربی و راضیه دستغیب به عنوان مربی بر تمرینات نظارت دارند و سرپرستی اردو نیز بر عهده زهرا کرم زاده است.

 اردوی بانوان جوان تیم ملی تنیس روی میز از اول تا هفتم تیر در تهران، کمپ تیم‌های ملی جانبازان و معلولین برگزار می‌شود.

کد مطلب 2080089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها