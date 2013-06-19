به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه اخوان (اصفهان)، مریم علیزاده، آیدا فاضل نیا(تهران)، مریم گیلانی(مازندران)، فاطمه محمدی، مریم ترابی(خراسان رضوی)، ورزشکارانی هستند که برای حضور در رقابتهای پارآسیایی جوانان مالزی آمادگی‌های لازم را کسب می‌کنند.



در تمرینات این مرحله اشرف بلوچی به عنوان سرمربی و راضیه دستغیب به عنوان مربی بر تمرینات نظارت دارند و سرپرستی اردو نیز بر عهده زهرا کرم زاده است.



اردوی بانوان جوان تیم ملی تنیس روی میز از اول تا هفتم تیر در تهران، کمپ تیم‌های ملی جانبازان و معلولین برگزار می‌شود.