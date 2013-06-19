زنان نقش تاثیر گذاری در خلق حماسه سیاسی ایفا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد صبح چهارشنبه در کارگروه امور بانوان استان با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات 24 خرداد ماه اظهارکرد: مشارکت حداکثری مردم کشور و استان باعث عزت و سرفرازی ملت ایران شد.

وی بیان داشت: حضور گسترده مردم در انتخابات موجب شادی دوستان و خشم دشمنان نظام، انقلاب و اسلام شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی با حضور 86 درصدی خود حماسه ای به یاد ماندنی را ثبت کردند، ادامه داد: زنان در حضور خانواده در پای صندوق های رای نقش مهمی را ایفا کرده اند.

گلستانی فردگفت: امید است دولت آینده نیز بر پایه ارزشهای اسلامی به نهاد خانواده توجه ویژه داشته باشد.

وی با بیان اینکه موفقیت های ایران در عرصه های مختلف و به خصوص در عرصه انتخابات موجب تقویت نظام جمهوری اسلامی می شود، تصریح کرد: علی رغم اینکه رسانه ها خارجی در صدد راکد نشان دادن کشور ایران هستند پیروزی و موفقیت های مختلف ایرانی در سطح جهانی موجب برافراشته شدن پرچم ایران و نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی می شود.

گلستانی فرد با بیان اینکه خراسان جنوبی در بسیاری از عرصه ها الگوی کشور بوده است، بیان داشت: این مهم وظیفه مسئولان را در خدمت به مردم بیشتر می کند.