جلسه هم اندیشی اساتید و مربیان عقیدتی و سیاسی سپاه استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوزه علمیه خواهران سمنان در جلسه هماندیشی اساتید و مربیان عقیدتی و سیاسی که با حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان سمنان در سالن جلسات سپاه برگزار شد، گفت: ولایت فقیه رکن اساسی در فرهنگ تشيع و مورد اتفاق فقهاي شیعه است.

علیرضا صابریان با بيان ویژگی ها و خصایص حکومت دینی و ولایتمداری اظهار كرد: بحث ولايت فقيه در لایههای مختلف مطرح است، بخشی فردی و بخشی مربوط به حکومت است.

وی بیان کرد: ولایت در رتبه بالاتر به معنی سرپرستی، حکومت و سلطه است.

استاد حوزه و دانشگاه سمنان گفت: طبق ادله موجود تصرف در امور مردم به عهده ولی فقیه است در حیطه مسائل شخصی ولی فقیه ولایت ندارد، مگر اینکه یک امر اهمی باشد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قائم محمد(عج) استان سمنان نیز در این جلسه گفت: ولایت فقیه از قطعیات اعتقادی علمای امامیه محسوب می‏شود و اختلافات در این زمینه جزئی است.

حجت‏الاسلام جعفر رعایتی گفت: با توجه به پیشینه تاریخی ولایت فقیه، این امر روشن می‌شود که ولایت فقیه از موضوعات پذیرفته شده و از قطعیات اعتقادی علمای امامیه است.

وی افزود: در این زمینه، تنها در گستره اختیارات و بعضی امور جزئی دیگر اختلافاتی وجود دارد و از علمای معاصر می‌توان به مباحث حضرت امام خمینی (ره)، مرحوم نائینی و شهید صدر اشاره کرد که ولایت فقیه را از قطعیات اعتقادی شیعه برشمرده و به صورت مفصل درباره آن بحث کرده‌اند.

گردهمایی پاسداران تیپ12 قائم (عج) برگزار شد

معاون پژوهشي حوزه علميه سمنان در گردهمایی پاسداران تیپ12 قائم (عج) كه در حسينيه امام خميني(ره) برگزار شد، گفت: جای امیدواری است که اسلام به پشتوانه انسانهای با تقوا و عنایت خداوند متعال هر روز این توطئهها را برملا ساخته و نقشههای شیطان بزرگ را درهم شکسته و به پیش میرود.

حجت‌الاسلام صادق گلایری اظهار كرد: خداوند متعال در قرآن با اشاره به ساختار اجتماعی و فرهنگی دوران جاهلیت و تعصب بیمنطق اعراب عربستان اشاره میکنند و از مشقاتی که پیامبر اکرم در راه هدایت این قوم متحمل میشوند، پرده برمیدارند.

وي با استناد به قرآن کریم افزود: مي‌توان روند رشد فکری و فرهنگی گروهی از اعراب عربستان و رابطه نگرش اعراب آن دوران و اعراب مدرن را اینگونه ارزیابی كرد که خداوند متعال پیامبر اکرم(ص) را در میان قومی برانگیخت که به واقع یکی از جاهلترین و بیفرهنگترین اقوام بشری بوده اند.

معاون پژوهشي حوزه علميه سمنان ادامه داد: پیامبر با آن سابقه درخشان و كسب درجاتی که دیگر پیامبران از آن بیبهره بودهاند، خود نشانگر این مطلب است که اگر پیامبر در میان قوم دیگری و در جایی دیگر از زمین مبعوث میشدند وضع اعراب به جهت فکری چگونه میشد و بی شک این لطف خداوند متعال بود که پیامبر را برای هدایت قومی بفرستد که فرزندان دختر خود را با اسفناکترین وضع ممکن زنده به گور می کردند.

گلايري تصريح كرد: تصور این اعمال توسط کسانی که در قرن حاضر به بهانه مذهب و نژاد دست و پای کودکان را در پیش چشمان پدر و مادرشان قطع کرده و به قبر صحابه پیامبر بیاحترامی میکنند، زیاد دور از ذهن نیست و اینها کسانی هستند که خود را مسلمان میدانند و کمترین اعتقادی به پیامبرش ندارند.

گردهمایی خیرین شهر رودیان برگزار شد

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شاهرود در گردهمایی خیرین شهر رودیان که با حضور جانشین سپاه ناحیه شاهرود، بخشدار مرکزی شاهرود، فرمانده حوزه مقاومت نجف اشرف و خیرین شهر رودیان در سالن جلسات حوزه نجف برگزار شد، گفت: یکی از مهم ترین اهداف نظام طیبه صالحین پیشبرد اهداف متعالی انقلاب اسلامی و پرورش نسلی آگاه، هوشیار و مدافع ولایت است.

حجت الاسلام حسین قرغی اظهار کرد: ما امروز وظیفه داریم فردی صالح و آگاه بسازیم و یک بسیجی بسازیم نه مسجد و چون به اندازه کافی مسجد داریم باید کارهای دیگری در جهت ارتقا فرهنگ جامعه انجام دهیم که یکی از آنها هیمن ساخت سوله صالحین برای گردهمایی ها و انجام فعالیت های مختلف فرهنگی هنری و ورزشی در منطقه است.

وی با اشاره به آیات و روایاتی در خصوص وقف و صدقه جاریه مومنین افزود: ساخت سوله برای خود مردم و اهالی منطقه است و بسیج و مردم باید دست به دست هم تلاش کنند تا این مهم برای این منطقه محقق شود.

همچنین جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهرود نیز در سخنانی با بیان اینکه مشارکت در این طرح صدقه جاریه برای همه شرکت کنندگان است، گفت: باید همه اهتمام لازم را برای ساخت این سوله داشته باشند تا بتوانیم بهره لازم را از شور و شعور جوانان این منطقه داشت باشیم.

احمد صادقی افزود: باید همه عزیزان دست به دست هم داده و برای پرورش نسلی آگاه و هوشیار و مدافع نظام و رهبری تلاش کنیم و ساخت سوله صالحین برای پیشبرد این هدف متعالی است.