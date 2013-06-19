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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

منتظری:

قزوين پايلوت طرح فروش قبور از طريق دفاتر خدمات پيشخوان دولت مي شود

قزوين پايلوت طرح فروش قبور از طريق دفاتر خدمات پيشخوان دولت مي شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مديرعامل سازمان آرامستان‌هاي شهرداري قزوين گفت: طبق برنامه ريزي صورت گرفته، به زودي طرح بازديد مجازي از سطح آرامستان هاي شهر محقق شده و فروش قبور از سال جاري نيز به صورت اينترنتي و از طريق دفاتر پيشخوان دولت صورت مي‌گيرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي منتظري در این باره اظهارداشت: اين اقدام موجب حذف تشريفات اداري و جلب رضايت شهروندان، از طريق دريافت خدمات آسان، سريع و به موقع خواهد شد.

وی با بيان اينکه قزوين به عنوان شهر پايلوت، براي اجراي اين طرح تعيين شده است، بيان كرد: اين طرح در صورت موفقيت آميز بودن، در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

منتظری، ارائه خدمات به موقع و مطلوب در ساختمان معراج، نصب تابلوهاي راهنماي قبور و دسترسي آسان  شهروندان به آنها به همراه فضاسازي انجام شده در محوطه آرامستان هاي قزوين را در نوع خود کم نظير ارزيابي کرد.

وی افزود: دسترسي مردم به اطلاعات متوفي از طريق نصب وب کيوسک و زيارت مجازي، توجه به واگذاري امور به بخش خصوصي به ويژه در موضوع آمبولانس ها، خدمات رفت و روب و فضاي سبز، از جمله اقدامات صورت گرفته در اين سازمان به شمار مي رود.

منتظري يادآورشد: سازمان آرامستان هاي قزوين در سال گذشته توسط اتحاديه آرامستان هاي کشور به عنوان سازمان منتخب در زمينه خدمات رساني به مردم انتخاب شد.

کد مطلب 2080103

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