قزوين پايلوت طرح فروش قبور از طريق دفاتر خدمات پيشخوان دولت مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي منتظري در این باره اظهارداشت: اين اقدام موجب حذف تشريفات اداري و جلب رضايت شهروندان، از طريق دريافت خدمات آسان، سريع و به موقع خواهد شد.



وی با بيان اينکه قزوين به عنوان شهر پايلوت، براي اجراي اين طرح تعيين شده است، بيان كرد: اين طرح در صورت موفقيت آميز بودن، در سراسر کشور اجرا خواهد شد.



منتظری، ارائه خدمات به موقع و مطلوب در ساختمان معراج، نصب تابلوهاي راهنماي قبور و دسترسي آسان شهروندان به آنها به همراه فضاسازي انجام شده در محوطه آرامستان هاي قزوين را در نوع خود کم نظير ارزيابي کرد.



وی افزود: دسترسي مردم به اطلاعات متوفي از طريق نصب وب کيوسک و زيارت مجازي، توجه به واگذاري امور به بخش خصوصي به ويژه در موضوع آمبولانس ها، خدمات رفت و روب و فضاي سبز، از جمله اقدامات صورت گرفته در اين سازمان به شمار مي رود.



منتظري يادآورشد: سازمان آرامستان هاي قزوين در سال گذشته توسط اتحاديه آرامستان هاي کشور به عنوان سازمان منتخب در زمينه خدمات رساني به مردم انتخاب شد.