شبکه آبرسانی جالق در حال اصلاح و توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر عبدالحق سپاهي با بیان این مطلب گفت: اصلاح و توسعه شبکه توزیع و آبرسانی این شهرستان به طول 4 هزار و 750 متر در دستور کار قرار دارد.

وی هدف از اجرای این عملیات را آبرساني به مناطق جديد و کاهش تعداد حوادث و اتفاقات در شبکه و انشعابات شهری عنوان کرد.

وی افزود: از این میزان طول شبکه 2 هزار و 250 متر در دست عملیات اصلاح و 2 هزار و 500 متر به منظور تامین آب شرب شهروندان در برنامه توسعه قرار دارد.

وي تصريح کرد : لوله هاي استفاده شده در اجرای این طرح از جنس پلي اتيلن و به اقطار ١٦٠و١١٠ ميليمتر است.

وي با بیان اینکه تعداد 3 هزار و 410 مشترک در این شهر از آب سالم لوله کشی و بهداشتی بهره مند هستند افزود: به منظور اصلاح بخشی از شبکه فرسوده این شهر تعداد ٦ عدد حوضچه شير آلات و تعداد ١٨٢ فقره انشعاب در حال باز سازي است.

به گزارش خبرنگار مهر شهر جالق از توابع شهرستان سراوان و دارای 19 هزار جمعیت است.