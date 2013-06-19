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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

سالانه حدود چهار هزار جراحی بینی در اصفهان انجام می‌شود/ افزایش عمل زیبایی در مردان

سالانه حدود چهار هزار جراحی بینی در اصفهان انجام می‌شود/ افزایش عمل زیبایی در مردان

اصفهان - خبرگزاری مهر: یک فوق تخصص جراحی پلاستیک از انجام سالانه 3500 تا 4000 عمل زیبایی در استان اصفهان خبر داد.

مهدی راستی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عمل زیبایی بینی اگر توسط متخصصان جراحی پلاستیک انجام شود عمل کم عارضه‌ای است.

راستی با بیان اینکه در حال حاضر تنها هفت فوق تخصص جراحی پلاستیک در استان اصفهان مشغول به کار هستند، اظهار داشت: بسیاری از متخصصان گوش و حلق، دندان پزشکان و پزشکان عمومی بدون تخصص لازم اقدام به جراحی زیبایی بینی می‌کنند.

وی بد شکلی بینی، نامتقارن بودن غیرقابل اصلاح بینی، تنگی نفس، جفت نشدن غضروف مصنوعی با بافت بینی در صورت استفاده و مشکلات شدید تنفسی در هنگام خواب را از جمله عوارض انجام عمل توسط پزشک  غیرمتخصص عنوان کرد.

راستی با بیان اینکه در مقایسه با پنج سال گذشته مردان بیش از زنان متقاضی انجام عمل زیبایی بینی هستند، ادامه داد: طبق آمار 35 درصد مردان و 75 درصد زنان متقاصی انجام عمل زیبایی بینی هستند .

وی گفت: میانگین سن افراد متقاضی انجام عمل زیبایی بینی 18 تا 25 سال است.

کد مطلب 2080111

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