جلوگيري از انحراف نسل جوان مهمترين وظيفه مسئولان است

علیرضا نوین در آستانه سالروز میلاد فرخنده حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایران به عنوان کشوری با جمعیت جوان، بهترین و مناسب ترین شرایط و موقعیت را برای رشد و بالندگی در تمامی عرصه های علمی، اقتصادی و بین المللی دارد و با تکیه بر عزم، اراده، و توان و دانش علمی جوانان مستعد به کشوری قدرتمند و توسعه یافته در تمامی ابعاد تبدیل شود دور از دسترس نیست.

وی با اشاره به نقش جوانان ایرانی در کسب موفقیت های بزرگ علمی و ورزشی در عرصه های جهانی و بین المللی افزود: جوانان ایرانی با تکیه بر روحیه ایمان و نیز ظرفیت های بالقوه خود، برای این مرز و بوم افتخارآفرینی کرده اند تا نام بلند ایران در بلندای جهان همواره طنین انداز باشد.

شهردار تبریز تأکید کرد: برنامه ریزی کلان و موثر برای پاسخگویی به نیازهای جوانان و بسترسازی برای رشد و بالندگی استعدادهای بالقوه این قشر ضروری است.

علیرضا نوین با اشاره به فعالیت های مهم شهرداری برای رفاه جوانان گفت: شهرداری تبریز به عنوان یک نهاد اجتماعی ، طی سال های اخیر اقدام به ایجاد زیرساخت های لازم برای تزریق نشاط اجتماعی در بین جوانان از طریق توسعه پارک ها و بوستان های محلی، فرهنگسراها ، کتابخانه ها و دیگر مراکز فرهنگی کرده و نقش اساسی در افزایش سطح امید و رفاه جوانان شهر داشته است.