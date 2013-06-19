عملیات اجرایی محور کنارک-جاسک شتاب می گیرد

ایوب کرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: وزير راه و شهرسازی در اين سفر قول مساعد داد براي تسريع عملیات اجرایی محور مذكورمبلغ 200 ميليارد ريال از اعتبار پروژه و 300 ميليارد ريال به صورت اوراق سهام تا پايان سال اختصاص یابد تا بخش عظیمی از مشكل پروژه و مطالبات پيمانكاران حل شود.

وی اظهار داشت: پروژه ایجاد مسیر چابهار - کنارک - جاسک از مهرماه سال 1387 آغاز و اعتبار کلی آن 2350 میلیارد ریال برآورد شده که تا کنون 1850 میلیارد ریال قرارداد منعقد و 1000 میلیارد ریال هزینه شده است.



وی افزود: هزینه ماهیانه اجرای این پروژه معادل 16 میلیارد ریال است که این رقم دو برابر کل هزینه های عمرانی شهرستان کنارک در بخش راه است.

وی ادامه داد: با توجه به مسیر فعلی دسترسی چابهار از طریق ایرانشهر - بم- جیرفت- بندر عباس به طول هزار و 135 کیلومتر در صورت احداث و تکمیل این محور جدید 530 کیلومتر راه کوتاه تر خواهد شد که در اقتصاد منطقه و ترانزیت کالا نقش مهمی دارد.