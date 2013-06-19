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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شهر را آلوده به مسائل سیاسی نکنیم / انتخاب شهردار تهران بی توجه به رنگ ها

شهر را آلوده به مسائل سیاسی نکنیم / انتخاب شهردار تهران بی توجه به رنگ ها

یک عضو شورای شهر چهارم گفت: انتخاب شهردار تهران بدون توجه به گرایش سیاسی و رنگ ها انجام می شود و باید در شورا فضای تقابل را به سوی تعامل برد .

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص انتخاب رئیس شورای شهر و شهردار تهران گفت:قضاوت کردن در خصوص شهردار آینده و ریاست شورای چهارم  شهر تهران قبل از استقرار اعضای جدید زودهنگام است .

وی ادامه داد: نباید شورای چهارم را آلوده به فضاهای سیاسی کنیم بلکه باید با همدلی و همگرایی به وظایف اصلی شورای شهر تهران عمل کنیم .

این عضو شورای شهر چهارم با بیان این که باید تلاش شود به جای گفتگو ها و چالش های سیاسی شهر را بر اساس نگاه تخصصی اداره کنیم گفت: در انتخاب شهردار نیز به همین گونه رفتار می شود و بدون نگاه جناحی و توجه به رنگ ها در این خصوص تصمیم گیری می شود .

به گفته سروری برای انتخاب شهردار تهران با تمامی گروه های منتخب شورا همفکری می شود تا شورا از فضای تقابل به فضای تعامل هدایت شود .

کد مطلب 2080121

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