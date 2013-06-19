توسعه برنامه های فرهنگی و تربیتی در زندان امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد غفاریان طوسی ظهر امروز در بازدید از زندان های استان گیلان افزود: با توجه به برنامه های فرهنگی و تربیتی که از سوی روانشناسان و کارشناسان فرهنگی برای مددجویان در مدت کوتاهی که در بازداشتگاه هستند، آثار مثبت و ارزشمندی مشاهده شده است.

وی اظهارداشت: سیاست دستگاه قضایی در بخش زندانبانی محور اصلاح و تربیت و فراهم سازی بازگشت سعادتمندانه مددجویان به آغوش جامعه و خانواده خویش است.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گیلان گفت: شغل زندانبانی، شغل بسیار حساس و با اهمیتی است بویژه در نظام جمهوری اسلامی که فلسفه وجودی زندان بینش اصلاحی و تربیتی بوده و زندان فرصت مغتنمی است که مددجویان باید از این فرصت به نحو احسن برای پاکسازی روح، روان و جسم خویش با توسل به معنویات و آموزه های دینی بهره و استفاده کنند.

وی در ادامه آگاهی بخشی به زندانیان را امری ضروری و مهم توصیف کرد و افزود: زندانی از طریق آموزش باید نخست به خطاهای خود پی برده و سپس انگیزه تغییر رویه در وی بوجود آید.

غفاریان طوسی در ادامه بر توسعه و ترویج فعالیت‌ های فرهنگی، دینی و قرآنی را در ایجاد خودباوری و اصلاح و تربیت مددجویان مؤثر دانست و بر ارتقای هر چه بیشتر امور آموزشی و تربیتی و پر کردن اوقات فراغت مددجویان تاکید کرد.