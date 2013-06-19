اعطا نشان دولتی درجه سه ایثاربه هفت نفر از خانواده شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری -مصوب 1365 -نشان دولتی درجه سه ایثار به هفت نفر از والدین و همسران معظم شهدا و ایثارگران اعطا می شود.

بر اساس این مصوبه، نشان دولتی درجه سه ایثار در استان مازندران به خانم لیلا شیرپور؛مادر شهید داود نبی زاده و در شهرستانهای تهران به آقای محمد ابراهیم رحیمی؛ پدر شهیدان صفر و رضا و نیز جانباز و آزاده؛ عباس و بیژن رحیمی و همچنین در استان اصفهان به آقای مصطفی پیکری؛ پدر شهیدان عباس و علی پیکری اعطا می شود.



بر اساس این مصوبه، در استان خراسان جنوبی به خانم گوهر رفیعی بهلجرد؛ مادر شهید محمد رفیعی و نیز در استان فارس به خانم کوچک ناز خوید؛ همسر شهید خانعلی اسفندیاری بیات و مادر شهید شهید ابوطالب اسفندیاری بیات ودر استان کردستان به خانم خانم محمدی؛ مادر شهید غلامحسین ولی زاده و نیز در استان کرمان به خانم شاه نسا شمس الدینی؛ همسر شهید قباد شمس الدینی نشان دولتی درجه سه ایثار اعطا می شود.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.