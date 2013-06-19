مساجد شهری ایلام صاحب امام جماعت می شوند

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص لزوم برگزاری باشکوه مراسم نیمه شعبان امسال افزود، مردم در نیمه شعبان اوج شور و نشاط سیاسی که رقم زده اند را با معنویت عجین کرده و به شادمانی برای حضرت صاحب الزمان(عج) بپردازند و این مهم با تلاش و همکاری دیگر ادارات و نهادها میسرمی شود.

وی بیان داشت: یکی از نیازهای مردم روستاهای این استان بهره مندی از حضور روحانیون و مبلغان دینی بوده که به علت کمبود اعتبارات فرهنگی، بیشتر خانه های عالم در این مناطق، فاقد روحانی مستقر هستند.

وی با بیان اینکه در چشم انداز پنج ساله توسعه این استان بایستی 25 خانه عالم روستایی احداث شود، یادآور شد: پیش بینی می شود در سال جاری دو باب خانه عالم در روستای دلگشا و گنبد پیرمحمد شهرستان ملکشاهی احداث و 10 باب خانه عالم نیز تعمیر و مرمت شود.

این مسئول ابراز کرد: خانه های عالم روستایی در روستاهای بالای یک هزار نفر جمعیت، دارای مسجد و بر حسب درخواست مردم روستا ساخته می شوند.

شریفی راد تصریح کرد: با وجود دایر شدن مساجد در کلیه مناطق شهری و روستایی استان ولی به علت کمبود روحانی در برخی از این اماکن مقدسه نماز جماعت اقامه نمی شود.

وی ادامه داد: به همین منظور با رایزنی های انجام گرفته و همکاری حوزه های علمیه کشور و در قالب طرح ˈهجرتˈ روحانیان به این استان اعزام خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام اضافه کرد: پیش بینی می شود تا پایان امسال نماز جماعت در کلیه مساجد مناطق شهری استان برگزار و اقامه شود