برگزاری برنامه های فرهنگی در هفته جوان در همدان در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدی افتخاری امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حضرت علی اکبر دارای شخصيت بالای معنوی و اخلاقی است و از جهت سيرت و خلق و خوي، شبيه ترين مردم به پيامبر اكرم(ص) بود با اشاره به جشنواره حضرت علي اکبر(ع) اذعان داشت: از سال 1385روز ولادت حضرت علي اکبر(ع) به عنوان روز جوان نامگذاري شده است.

وی گفت: امسال نیز بنا به پيش بيني هاي صورت گرفته از روز نهم تا 14 تيرماه مصادف با شب نيمه شعبان هفته گراميداشت جوان در پيش رو است و اقدامات اجرايي براي اين ايام طراحي شده تا اين هفته در شأن جوانان استان همدان برگزار شود.

سید عبدی افتخاری هدف از برگزاري هفته جوان را معرفي جوان شايسته طراز اول اسلام با توجه به ابعاد شخصيتي حضرت علي اکبر(ع) دانست و گفت: تقويت اميد، نشاط ايمان و خودباوري، عفت، هويت، حيا و غيرت جوان مسلمان ايراني، معرفي شخصيت هاي متعالي و ارائه الگوهاي شايسته براي جوان امروز، اهتمام به ترويج و تبيين ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در حوزه جوانان و معرفي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه جوانان از ديگر اهداف اين برنامه است.

وی ادامه داد: فرهنگ سازي اين روز به عنوان روز جوان باید در دستور کار قرار گيرد و خوشبختانه اين امر بعد از چند سال به صورت ويژه جا افتاده و معرفي دستاوردها و برنامه هاي امور جوانان و برترين هاي جوانان بايد مد نظر قرار گيرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان به برنامه های این هفته در استان اشاره کرد و افزود: عطر افشاني گلزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا بویژه شهدای ورزشکار و ديدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان از برنامه معنوی اداره کل در آغاز این هفته پر برکت خواهد بود.

در برگزاری برنامه ها تمامی دستگاههای مرتبط با جوانان حضوری فعال خواهند داشت

وی افزود: در برنامه های گرامیداشت هفته جوان تمامی دستگاههای مرتبط با جوانان حضوری فعال خواهند داشت.

سید عبدی افتخاری با اشاره به برگزاری جشنواره حضرت علي اكبر(ع) گفت: تقدير از جوانان نمونه و نخبه در حوزه‌هاي علمي و دانشگاهي، ورزشي، مخترع و مبتكر، فعال قرآني، سرباز جوان نمونه، طلبه جوان نمونه، ورزشكار جوان نمونه از رئوس فعالیت های این جشنواره است .

وی ادامه داد پ: به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی اکبر، 21 مراسم جشن از روز پنج‌شنبه 30 خرداد روز ولادت حضرت علي اكبر(ع) تا سوم تير ميلاد حضرت امام مهدي(عج) در همدان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در برگزاری جشن های این ایام تشکل های مردم نهاد استان نیز همکاری خواهند داشت که جشن ولادت حضرت علي اكبر(ع) با همکاری كانون پيروان محمد رسول الله در بلوار ارم، موسسه چشم انتظاران طلوع صبح صادق در محل تپه حاج عنايت، موسسه گوهر نبي(ص) در محل شهرك وليعصر (عج) به مدت چهار شب بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.

افتخاری عنوان کرد: جشن ميلاد حضرت عي اكبر(ع) كانون انصارالزهرا(س) در محله خضر همدان در روز پنج‌شنبه ، برگزاری برنامه‌هاي ورزشي در دشت ميشان با مشارکت موسسه نسيم نشاط ،برگزاری مراسم جشن بعد از نماز مغرب و عشا در محل آرامگاه بوعلي سينا با همکاری موسسه شيفتگان جوان حضرت علي اكبر(ع) از روزجمعه به مدت سه شب از مراسم است که در شهر همدان برگزار می شود .

تقدير از جوانان نخبه در راس کار قرار گرفته است

وی ادامه داد: در هفت شهرستان استان همدان نیز برنامه‌هاي فرهنگي و تقدير از جوانان نخبه در راس کار قرار گرفته که از مهمترین آنها می توان به برگزاری جشن روز جوان در سالن همايش آيت الله بهاري شهرستان بهار با همکاری موسسه جوانان اميد و نشاط اشاره کرد.

مدیر کل ورزش وجوانان استان از برگزاری برنامه های ورزشی در هفته جوان خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات نمايشي جام حضرت علي اكبر (ع) با همکاری كانون رزم جويان جوان در روز جمعه با حضور 9 تيم رزمي كار، برگزاری برنامه‌هاي ورزشي در دشت ميشان، برگزاری همايش دوچرخه سواري با همکاری مجمع عترت الرسول عصر روز جمعه 31 خرداد در مجموعه ورزشي مريانج، برگزاری مسابقات ورزشي با همکاری موسسه رهبر آسماني در مريانج و برگزاری چندین مسابقه مختلف ورزشی از دیگر برنامه های ورزشی این هفته است.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال خوب جوانان استان از طرح جوان کارت در سال گذشته این طرح امسال با گستردگی بیشتری برگزار خواهد شد و جوانان همداني در هفته جوان می توانند با در دست داشتن این کارت از اماكن فرهنگي و گردشگري به صورت رايگان و باغ موزه دفاع مقدس، تله‌كابين گنج‌نامه، آرامگاه بوعلي سينا، غار عليصدر پيست اسكي تاريك‌دره، 2 استخر شنا، موزه تاريخ طبيعي، آرامگاه باباطاهر با تخفيف ويژه بهره مند شوند .

افتخاری عنوان کرد: برپايي ايستگاه صلواتي در محل برگزاری نماز جمعه، برپايي نمايشگاه عكس با موضوع نقش ماهواره در تغيير سبك زندگي جوانان ايراني، جوانان و انقلاب اسلامي، عفاف و حجاب، تقدير از زوج های جوان نمونه و موفق با رعايت مهريه 14 سكه از دیگر برنامه های اداره کل در این هفته است.