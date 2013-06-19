حمله به منزل نماینده سابق پارلمان در تکریت/ ترور ناکام نامزد انتخاباتی در الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد منزل "وسام البیاتی" یکی از نمایندگان سابق پارلمان عراق در شرق تکریت هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. بر اثر این حمله سه نفر کشته و چهار نفر زخمی شده اند.

در میان کشته شدگان نیروی پلیس نیز وجود دارد. از سوی دیگر سومریه نیوز گزارش داد: یکی از نامزدهای انتخابات شوراهای استانی از فهرست متحدون در غرب شهر الرمادی از ترور نجات یافت. این عملیات تروریستی با یک انفجار صورت گرفت.

استان های الانبار و نینوا طی روزهای گذشته شاهد برگزاری انتخابات شوراهای استانی بود و تروریست ها امروز نامزدهای انتخاباتی را شهرهای مختلف این دو استان هدف قرار داده اند.