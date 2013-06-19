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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

تازه ترین اخبار امنیتی عراق/

حمله به منزل نماینده سابق پارلمان در تکریت/ ترور ناکام نامزد انتخاباتی در الرمادی

حمله به منزل نماینده سابق پارلمان در تکریت/ ترور ناکام نامزد انتخاباتی در الرمادی

حمله مسلحانه به منزل نماینده سابق پارلمان عراق در تکریت و ترور ناکام نامزد انتخابات شوراهای استانی در شهر الرمادی از تازه ترین اخبار امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد منزل "وسام البیاتی" یکی از نمایندگان سابق پارلمان عراق در شرق تکریت هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. بر اثر این حمله سه نفر کشته و چهار نفر زخمی شده اند.

در میان کشته شدگان نیروی پلیس نیز وجود دارد. از سوی دیگر سومریه نیوز گزارش داد: یکی از نامزدهای انتخابات شوراهای استانی از فهرست متحدون در غرب شهر الرمادی از ترور نجات یافت. این عملیات تروریستی با یک انفجار صورت گرفت.

استان های الانبار و نینوا طی روزهای گذشته شاهد برگزاری انتخابات شوراهای استانی بود و تروریست ها امروز نامزدهای انتخاباتی را شهرهای مختلف این دو استان هدف قرار داده اند.

کد مطلب 2080132

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